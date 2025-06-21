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Российский боец нокаутировал американца и вышел в финал Гран-при PFL

Рабаданов нокаутировал американца Ли и вышел в финал Гран-при PFL
Гаджи Рабаданов в 1/2 финала Гран-при PFL в легком весе победил Кевина Ли техническим нокаутом в первом раунде
Гаджи Рабаданов
Гаджи Рабаданов (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боец Гаджи Рабаданов одержал победу над американцем Кевином Ли в главном бою турнира промоушена PFL в Уичито (США).

Поединок 1/2 финала Гран-при PFL в легком весе завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде.

В финале Гран-при Рабаданов встретится с англичанином Алфи Дэвисом, который победил американца Брента Примуса судейским решением.

31-летний Рабаданов выиграл 26-й бой в карьере при четырех поражениях и одной ничьей. Он продлил победную серию до 12 поединков.

На счету 32-летнего Ли девять поражений в 29 поединках.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) PFL Гаджи Рабаданов
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