Российский боец нокаутировал американца и вышел в финал Гран-при PFL
Российский боец Гаджи Рабаданов одержал победу над американцем Кевином Ли в главном бою турнира промоушена PFL в Уичито (США).
Поединок 1/2 финала Гран-при PFL в легком весе завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде.
В финале Гран-при Рабаданов встретится с англичанином Алфи Дэвисом, который победил американца Брента Примуса судейским решением.
31-летний Рабаданов выиграл 26-й бой в карьере при четырех поражениях и одной ничьей. Он продлил победную серию до 12 поединков.
На счету 32-летнего Ли девять поражений в 29 поединках.
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