Рабаданов нокаутировал американца Ли и вышел в финал Гран-при PFL

Российский боец нокаутировал американца и вышел в финал Гран-при PFL

Гаджи Рабаданов в 1/2 финала Гран-при PFL в легком весе победил Кевина Ли техническим нокаутом в первом раунде

Гаджи Рабаданов (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боец Гаджи Рабаданов одержал победу над американцем Кевином Ли в главном бою турнира промоушена PFL в Уичито (США).

Поединок 1/2 финала Гран-при PFL в легком весе завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде.

В финале Гран-при Рабаданов встретится с англичанином Алфи Дэвисом, который победил американца Брента Примуса судейским решением.

31-летний Рабаданов выиграл 26-й бой в карьере при четырех поражениях и одной ничьей. Он продлил победную серию до 12 поединков.

На счету 32-летнего Ли девять поражений в 29 поединках.