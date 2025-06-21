Кого из футболистов чемпионата России сажали в тюрьму

Квинси Промеса экстрадировали в Нидерланды, где он начнет отбывать два тюремных срока. Кого из игроков чемпионата России по футболу сажали в тюрьму — в материале «РБК Спорт»

Квинси Промес (Фото: Getty Images)

Квинси Промес («Спартак»)

Фото: Global Look Press

Летом 2020 года лучший бомбардир «Спартака» Квинси Промес ударил двоюродного брата ножом в ногу после ссоры на дне рождения. Причиной стал давний конфликт из-за украденного ожерелья. Прокурор требовал два года тюрьмы, а потерпевший — компенсацию в размере €1 млн.

Суд Амстердама 19 июня 2023 года приговорил футболиста к полутора годам тюрьмы по делу о нападении с отягчающими обстоятельствами.

Решение суда было принято на основе прослушанных телефонных разговоров, где Промес утверждал, что его брату повезло, что он его не зарезал и угрожал убить каждого, кто обидит тетю и дядю.

В феврале 2024 года суд Амстердама приговорил нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде кокаина. Игрок на суде не присутствовал.

В январе 2023 года полузащитник «Спартака» был обвинен в контрабанде 1,4 т наркотиков. В ходе судебного заседания по делу суринамца Пита Вортела, главного фигуранта дела о контрабанде наркотиков и двух убийствах, прокуратура сообщила, что Промес подозревается в выплате наркоторговцу €250 тыс. в качестве компенсации за пропавшую партию в 400 кг кокаина в 2020 году.

Промес начнет отбывать оба срока только с лета 2025 года. К моменту вынесения вердиктов двусторонний договор между Россией и Нидерландами не действовал, поэтому риск экстрадиции голландца был низкий.

А ОАЭ, где Промес был задержан в феврале 2024 года из-за ДТП, рассматривали запрос Нидерландов более года. И 20 июня Промес был экстрадирован в Нидерланды для отбывания срока.

Александр Ильин («Динамо»)

Полузащитник московского «Динамо» Александр Ильин, находившийся в аренде в «Динамо» СПб, 12 сентября 2015 в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП с участием пяти машин.

Инцидент произошел на трассе А-121 «Сортавала» в районе съезда к Агалатово. Погибли два человека, еще один получил тяжелые травмы. У одного из погибших осталось пятеро детей.

Всеволожский городской суд в сентябре 2016 года признал 22-летнего спортсмена виновным по ч. 6 ст. 264 (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух и более лиц) и отправил в колонию общего режима на пять лет и девять месяцев.

Полузащитник является воспитанником футбольной школы московского «Спартака». С 2009 по 2011 год выступал за юношеские сборные России до 17 и до 18 лет. В 2010 году стал победителем молодежного первенства. В январе 2011-го покинул клуб и летом перешел в московское «Динамо». С 2014 года находился в аренде в «Сахалине», а после ее окончания на правах свободного агента перешел в петербургское «Динамо». В 2021 году, после выхода на свободу, полузащитник стал игроком клуба ПФЛ (третий по силе дивизион в России) — «Знамя Труда».

Александр Кокорин («Зенит») и Павел Мамаев («Краснодар»)

Фото: Global Look Press

8 октября 2018 года бывший форвард «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий приняли участие в двух нападениях в центре Москвы.

Сначала они на парковке у гостиницы «Пекин» избили Виталия Соловчука, личного водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. После этого футболисты в кафе «Кофемания» напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. В результате избиения Соловчук и Пак получили черепно-мозговые травмы.

С 11 октября 2018 года Тверской суд Москвы арестовал Мамаева, братьев Кокориных и Протасовицкого на два месяца. С тех пор они находились в СИЗО «Бутырка». В мае 2019 года обвиняемые получили тюремные сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до полутора лет (братья Кокорины). При этом суд смягчил футболистам обвинение в хулиганстве, не увидев в их действиях преступного сговора.

После 11 месяцев в колонии оба футболиста и Кокорин-младший освободились досрочно (по УДО) в сентябре 2019 года, Протасовицкий вышел на свободу в начале ноября того же года.

Рай Влут («Урал»)

Фото: Global Look Press

В ноябре 2021 года полузащитник «Урала» Рай Влут, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по пути из Амстердама в Роттердам врезался в автомобиль, в котором находились двое детей. Один из них — четырехлетний мальчик — скончался в больнице от полученных травм.

Футболист ехал на скорости около 200 км/ч, хотя на том участке трассы она была ограничена 130 км/ч. Вместе с Влутом в машине был его друг, который, как сообщалось, находился в наркотическом опьянении.

В апреле 2023 года он был приговорен судом в Нидерландах к 2,5 годам тюрьмы за ДТП. Кроме того, футболиста лишили водительских прав на четыре года.

Суд принял во внимание, что авария негативно повлияла на карьеру Влута: ему пришлось уйти из голландского «Хераклеса» на фоне недовольства болельщиков, и перейти в «Урал» (с лета 2022 года). Адвокат Влута заявлял, что футболист не собирается скрываться от правосудия. Игрок позднее отозвал апелляцию и с 15 апреля 2024 года начал отбывать срок.