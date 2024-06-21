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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Экс-российская теннисистка попала в состав сборной Франции на Олимпиаду

Бывшая российская теннисистка Грачева сыграет за Францию на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Варвара Грачева, которая получила гражданство Франции летом 2023 года, сейчас занимает 69-е место в рейтинге WTA
Варвара Грачева
Варвара Грачева (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Бывшая российская теннисистка Варвара Грачева попала в состав сборной Франции на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Состав опубликован на сайте федерации тенниса страны.

У женщин сыграют Грачева, Каролин Гарсия, Клара Бюрель и Диан Парри, у мужчин — Уго Умбер, Гаэль Монфис, Артур Фис и Корентен Муте.

В парах выступят Гарсия/Парри и Эдуар Роже-Васслен/Фабьен Ребуль. Состав вторых пар и микста французы объявят позднее.

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23-летняя Грачева, которая ранее представляла Россию, в июне 2023 года получила французское гражданство. Сейчас она занимает 69-е место в рейтинге WTA, является четвертой ракеткой Франции.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Олимпиада-2024 Варвара Грачева

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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