Бывшая российская теннисистка Грачева сыграет за Францию на Олимпиаде

Экс-российская теннисистка попала в состав сборной Франции на Олимпиаду

Варвара Грачева, которая получила гражданство Франции летом 2023 года, сейчас занимает 69-е место в рейтинге WTA

Варвара Грачева (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Бывшая российская теннисистка Варвара Грачева попала в состав сборной Франции на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Состав опубликован на сайте федерации тенниса страны.

У женщин сыграют Грачева, Каролин Гарсия, Клара Бюрель и Диан Парри, у мужчин — Уго Умбер, Гаэль Монфис, Артур Фис и Корентен Муте.

В парах выступят Гарсия/Парри и Эдуар Роже-Васслен/Фабьен Ребуль. Состав вторых пар и микста французы объявят позднее.

23-летняя Грачева, которая ранее представляла Россию, в июне 2023 года получила французское гражданство. Сейчас она занимает 69-е место в рейтинге WTA, является четвертой ракеткой Франции.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.