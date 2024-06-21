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Спорт ,  
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В Майкопе арестовали футболиста, выманившего у подростка интимное видео

В Майкопе арестовали футболиста «Дружбы», выманившего у подростка интимное видео
Суд арестовал футболиста из клуба Второй лиги чемпионата России «Дружба» на два месяца
Фото: Jan Woitas / dpa / Global Look Press
Фото: Jan Woitas / dpa / Global Look Press

Майкопский городской суд заключил под стражу сроком на два месяца футболиста местной «Дружбы», который выманивал у подростка интимное видео. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Адыгеи.

Футболист обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 137 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 1 ст. 163 УК (вымогательство), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера), п.п. «в, г» ч. 2 ст. 242.2 УК (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов).

По версии следствия, обвиняемый 30 марта 2023 года, находясь во Владикавказе, общался в мессенджерах с несовершеннолетним, проживающим в Архангельске. Зная, что подросток не достиг 14-летнего возраста, обвиняемый в ходе переписки убедил несовершеннолетнего прислать ему интимное видео. В дальнейшем обвиняемый потребовал у ребенка деньги под угрозой распространения видео его родным и знакомым, однако получил отказ и впоследствии распространил видео.

Фамилия обвиняемого не указывается. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, речь идет о 20-летнем Сармате Хубежове.

«Дружба» выступает во Второй лиге чемпионата России.

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Теги
Футбол Майкоп арест

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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