В Израиле пробили рекордную серию пенальти из 56 ударов
В матче плей-офф за выход во вторую лигу Израиля между клубами «Димона» и «Шимшон» состоялась рекордная по продолжительности серия пенальти. Об этом сообщает Sport5.
Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти «Димона» победила со счетом 23:22. Всего команды нанесли 56 ударов.
В Книге рекордов Гиннесса самая продолжительная серия пенальти сейчас составляет 48 ударов. Это произошло в 2005 году в финале Кубка Намибии, когда «Палас» обыграл «Сивикс» (2:2, 17:16 — по пенальти).
Два года назад в Англии в матче турнира Ernest Armstrong Memorial Cup любительские клубы «Вашингтон» и «Бедлингтон» пробили на двоих 54 пенальти.
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