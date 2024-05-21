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В Израиле пробили рекордную серию пенальти из 56 ударов

В Израиле пробили рекордную по продолжительности серию пенальти из 56 ударов
Клуб «Димона» победил «Шимшон» в матче плей-офф за выход во вторую лигу Израиля со счетом 23:22 в серии 11-метровых
Фото: Jamie McDonald / Getty Images
Фото: Jamie McDonald / Getty Images

В матче плей-офф за выход во вторую лигу Израиля между клубами «Димона» и «Шимшон» состоялась рекордная по продолжительности серия пенальти. Об этом сообщает Sport5.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти «Димона» победила со счетом 23:22. Всего команды нанесли 56 ударов.

В Книге рекордов Гиннесса самая продолжительная серия пенальти сейчас составляет 48 ударов. Это произошло в 2005 году в финале Кубка Намибии, когда «Палас» обыграл «Сивикс» (2:2, 17:16 — по пенальти).

Два года назад в Англии в матче турнира Ernest Armstrong Memorial Cup любительские клубы «Вашингтон» и «Бедлингтон» пробили на двоих 54 пенальти.

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