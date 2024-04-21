Клуб Второй лиги «Амкар» наказали пенальти за подзатыльник сопернику в штрафной

Клуб Второй лиги наказали пенальти за подзатыльник сопернику в штрафной

Футболист «Амкара» Степанов ударил соперника из «Сокола» по голове в штрафной. Его команда пропустила с пенальти и проиграла матч со счетом 1:2

Фото: Imago / Oliver Kaelke / DeFodi Image / Global Look Press

Выступающий во Второй лиге пермский «Амкар» получил пенальти в свои ворота в матче с казанским «Соколом» за подзатыльник игроку соперников в штрафной.

Матч прошел 19 апреля в Перми и завершился победой гостей со счетом 2:1.

Видео: Вторая лига Б

На 35-й минуте арбитр назначил пенальти после того, как игрок хозяев Александр Степанов дал подзатыльник толкнувшему его футболисту «Сокола», тот схватился за голову и упал на газон. Степанов получил желтую карточку.

Гости реализовали одиннадцатиметровый удар.

«Амкар» идет седьмым в группе 4 дивизиона Б, «Сокол» — третьим.