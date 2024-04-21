Клуб Второй лиги наказали пенальти за подзатыльник сопернику в штрафной
Выступающий во Второй лиге пермский «Амкар» получил пенальти в свои ворота в матче с казанским «Соколом» за подзатыльник игроку соперников в штрафной.
Матч прошел 19 апреля в Перми и завершился победой гостей со счетом 2:1.
На 35-й минуте арбитр назначил пенальти после того, как игрок хозяев Александр Степанов дал подзатыльник толкнувшему его футболисту «Сокола», тот схватился за голову и упал на газон. Степанов получил желтую карточку.
Гости реализовали одиннадцатиметровый удар.
«Амкар» идет седьмым в группе 4 дивизиона Б, «Сокол» — третьим.
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