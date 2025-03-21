Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Майами
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Майами.
Во втором круге 28-летний россиянин, посеянный на турнире под 22-м номером, победил австралийца Ника Кирьоса со счетом 7:6 (7:3), 6:0.
Кирьос, финалист Уимблдона-2022, в последние годы играет мало из-за проблем с запястьем. Сейчас он занимает только 892-е место в мировом рейтинге.
Следующим соперником Хачанова будет болгарин Григор Димитров.
Хачанов занимает 23-е место в мировом рейтинге, на его счету семь титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.
Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 30 марта, призовой фонд соревнований составляет более $9,1 млн. «Мастерс» — второй по престижности уровень соревнований ATP после «Большого шлема» и Итогового турнира.
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