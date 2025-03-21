Третья ракетка России проиграла 12-й на крупном турнире в Майами
Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA 1000 в Майами.
Во втором круге 20-летняя Шнайдер, посеянная на турнире под 13-м номером, уступила соотечественнице Анне Блинковой, 85-й ракетке мира, со счетом 4:6, 6:7 (0:7).
В первом круге Блинкова обыграла другую россиянку — Камиллу Рахимову. Ее следующей соперницей станет победительница пары Кимберли Биррелл (Австралия) — Марта Костюк (Украина).
Шнайдер занимает 13-е место в мировом рейтинге (третья из россиянок), на ее счету четыре титула на турнирах WTA в одиночном разряде. 26-летняя Блинкова является 12-й ракеткой России, у нее есть один титул WTA.
Турнир в Майами завершится 29 марта, призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Соревнования категории WTA 1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
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