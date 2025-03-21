ФИФА исключила мексиканский «Леон» из числа участников клубного ЧМ

Клуб сняли с турнира из-за того, что им владеет та же компания, что и мексиканской «Пачукой», которая также примет участие в чемпионате мира

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Мексиканский «Леон» исключен из числа участников клубного чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Согласно правилам, в турнире не могут принимать участие клубы, принадлежащие одному владельцу или юридическому лицу. В отношении «Леона» и другой мексиканской команды «Пачуки», которыми владеет Grupo Pachuca, было начато дисциплинарное разбирательство, дело было передано в апелляционный комитет ФИФА.

«После оценки всех имеющихся доказательств апелляционный комитет ФИФА постановил, что «Пачука» и «Леон» не соответствуют критериям, касающимся владения несколькими клубами», — говорится в сообщении.

«Леон» в итоге был исключен из турнира. Команда, которая его заменит, будет объявлена позднее.

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США, в нем впервые сыграют 32 команды.