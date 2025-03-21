 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Олимпийский чемпион Телегин в 33 года вошел в систему управления «Югры»

Бывший форвард ЦСКА и «Авангарда» стал спортивным директором следж-хоккейной «Югры»
Иван Телегин
Иван Телегин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России Иван Телегин стал спортивным директором следж-хоккейной команды «Югра». Об этом сообщается на сайте ханты-мансийского клуба.

СХК «Югра» — семикратный чемпион России по следж-хоккею.

Главный клуб «Югры» сейчас выступает во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), с 2010 по 2018 год он играл в КХЛ.

Телегину 33 года, его последним клубом был омский «Авангард», который форвард покинул в мае 2024-го. Также он выступал за московский ЦСКА, выиграв в составе команды Кубок Гагарина в сезоне 2018/19. В составе сборной Телегин стал олимпийским чемпионом 2018 года и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира.

В нынешнем сезоне он нигде не играл, при этом официально о завершении карьеры Телегин не объявлял.

Хоккеист с лета 2016 года был женат на певице Пелагее. В январе 2017 года у них родилась дочь Таисия. В мае 2020-го Пелагея официально подала на развод, к декабрю бракоразводный процесс был завершен.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»

Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»

Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ Иван Телегин ХК Югра Ханты-Мансийск
Материалы по теме
Хоккеист «Авангарда» установил рекорд КХЛ, сыграв на матч больше всех
Спорт
Канадец повторил снайперский рекорд Мозякина в КХЛ
Спорт
Участник Матча звезд КХЛ и обладатель Кубка Гагарина умер в 34 года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 17:35
CША отправят второй авианосец на Ближний ВостокПолитика, 20:35
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
Boeing получила контракт на «самый смертоносный самолет в истории»Политика, 20:25
Принц Уильям проехался на танке в ЭстонииПолитика, 20:02
Трамп заявил о готовности США к войне с КитаемПолитика, 19:58
Трамп заявил об обсуждении «раздела территорий» на УкраинеПолитика, 19:52
Третья ракетка России проиграла 12-й на крупном турнире в МайамиСпорт, 19:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Signum Capital: циклы на крипторынке поменялись. Что движет ценамиКрипто, 19:40
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 19:37
Россиянка Калинская выиграла в Майами первый матч на турнире WTA с январяСпорт, 19:34
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани сократилась до 2 тыс. кв. мОбщество, 19:34
Полиция Дубая раскрыла подробности о деле искалеченной украинской моделиОбщество, 19:31
ФИФА исключила мексиканский «Леон» из числа участников клубного ЧМСпорт, 19:25
Кремль назвал абсурдом обвинения в адрес России об обстреле ГИС «Суджа»Политика, 19:15