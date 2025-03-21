Олимпийский чемпион Телегин в 33 года вошел в систему управления «Югры»
Олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России Иван Телегин стал спортивным директором следж-хоккейной команды «Югра». Об этом сообщается на сайте ханты-мансийского клуба.
СХК «Югра» — семикратный чемпион России по следж-хоккею.
Главный клуб «Югры» сейчас выступает во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), с 2010 по 2018 год он играл в КХЛ.
Телегину 33 года, его последним клубом был омский «Авангард», который форвард покинул в мае 2024-го. Также он выступал за московский ЦСКА, выиграв в составе команды Кубок Гагарина в сезоне 2018/19. В составе сборной Телегин стал олимпийским чемпионом 2018 года и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира.
В нынешнем сезоне он нигде не играл, при этом официально о завершении карьеры Телегин не объявлял.
Хоккеист с лета 2016 года был женат на певице Пелагее. В январе 2017 года у них родилась дочь Таисия. В мае 2020-го Пелагея официально подала на развод, к декабрю бракоразводный процесс был завершен.
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