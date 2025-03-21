Олимпийский чемпион Телегин в 33 года вошел в систему управления «Югры»

Бывший форвард ЦСКА и «Авангарда» стал спортивным директором следж-хоккейной «Югры»

Иван Телегин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России Иван Телегин стал спортивным директором следж-хоккейной команды «Югра». Об этом сообщается на сайте ханты-мансийского клуба.

СХК «Югра» — семикратный чемпион России по следж-хоккею.

Главный клуб «Югры» сейчас выступает во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), с 2010 по 2018 год он играл в КХЛ.

Телегину 33 года, его последним клубом был омский «Авангард», который форвард покинул в мае 2024-го. Также он выступал за московский ЦСКА, выиграв в составе команды Кубок Гагарина в сезоне 2018/19. В составе сборной Телегин стал олимпийским чемпионом 2018 года и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира.

В нынешнем сезоне он нигде не играл, при этом официально о завершении карьеры Телегин не объявлял.

Хоккеист с лета 2016 года был женат на певице Пелагее. В январе 2017 года у них родилась дочь Таисия. В мае 2020-го Пелагея официально подала на развод, к декабрю бракоразводный процесс был завершен.