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Игрок «Автомобилиста» избежал наказания за нанесение травмы капитану СКА

СДК КХЛ не стал наказывать Голышева за нанесение травмы капитану СКА Никишину
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев попал клюшкой в пах защитнику СКА Александру Никишину, который из-за этой травмы пропустит как минимум один матч
Анатолий Голышев
Анатолий Голышев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ не стал наказывать форварда екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолия Голышева, в столкновении с которым травму получил капитан петербургского СКА Александр Никишин. Об этом сообщается на сайте лиги.

«На основании представленных материалов принято решение не накладывать на Голышева санкции, предусмотренные статьей 28 Дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в сообщении.

Никишин получил травму в конце второго периода матча, который прошел 20 марта и завершился победой «Автомобилиста» (3:2 в серии буллитов). Голышев попал клюшкой в пах защитнику СКА во время игры в большинстве. Судьи после просмотра эпизода не стали назначать штраф.

Никишин точно пропустит как минимум следующую игру СКА — с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

23-летний Никишин занимает второе место в списке лучших бомбардиров среди защитников в нынешнем сезоне. На его счету 46 (17+29) очков в 61 игре.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург Александр Никишин ХК Автомобилист
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