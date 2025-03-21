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Олимпийский чемпион освобожден с поста директора базы в Новогорске

Олимпийский чемпион Мусульбес освобожден с поста директора базы в Новогорске
Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что Давид Мусульбес будет назначен советником президента ОКР по работе с ветеранами спорта
Давид Мусульбес
Давид Мусульбес (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Давид Мусульбес освобожден от должности директора федеральной базы для подготовки сборных команд России по летним и зимним видам спорта в Новогорске. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Принял решение освободить сегодня Давида Владимировича от должности, чтобы все его силы и знания направить на поддержку профессиональных атлетов и ветеранов спорта», — написал Дегтярев.

Теперь 52-летний Мусульбес будет назначен советником президента ОКР по работе с ветеранами спорта.

Также Мусульбес продолжит руководить Российским союзом спортсменов.

Мусульбес завоевал золотую медаль Игр в Сиднее, серебро Олимпиады в Пекине, является двукратным чемпионом мира.

Должность директора федеральной базы «Новогорск» он занимал с конца 2023 года.

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Михаил Дегтярев Олимпийский комитет России (ОКР)
Михаил Дегтярев фото

Михаил Дегтярев

политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
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