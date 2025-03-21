Олимпийский чемпион освобожден с поста директора базы в Новогорске
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Давид Мусульбес освобожден от должности директора федеральной базы для подготовки сборных команд России по летним и зимним видам спорта в Новогорске. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
«Принял решение освободить сегодня Давида Владимировича от должности, чтобы все его силы и знания направить на поддержку профессиональных атлетов и ветеранов спорта», — написал Дегтярев.
Теперь 52-летний Мусульбес будет назначен советником президента ОКР по работе с ветеранами спорта.
Также Мусульбес продолжит руководить Российским союзом спортсменов.
Мусульбес завоевал золотую медаль Игр в Сиднее, серебро Олимпиады в Пекине, является двукратным чемпионом мира.
Должность директора федеральной базы «Новогорск» он занимал с конца 2023 года.
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