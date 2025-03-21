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В Екатеринбурге простились с обладателем Кубка Гагарина Малыхиным

Бывший капитан «Автомобилиста» скончался 18 марта в возрасте 34 лет
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Церемония прощания с бывшим капитаном клуба КХЛ «Автомобилист» Федором Малыхиным, который скончался на 35-м году жизни, прошла в Доме прощания «Вознесение» в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

Церемонию посетили более 100 человек, среди которых были главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин и олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк.

Похоронят Малыхина на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.

Малыхин скончался 18 марта в возрасте 34 лет.

В КХЛ он также играл за казанский «Ак Барс», челябинский «Трактор», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард». Всего в лиге провел 548 матчей и набрал 220 (107+113) очков.

В 2014 году Малыхин принял участие в Матче звезд КХЛ. В 2018 году он выиграл Кубок Гагарина в составе казанского клуба. Карьеру форвард завершил в 2023 году.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ Федор Малыхин ХК Автомобилист
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