Чемпионка России по плаванию завершила карьеру в 23 года
Чемпионка России по плаванию Татьяна Белоногофф завершила карьеру в возрасте 23 лет. Об этом она рассказала «Матч ТВ».
«На чемпионат России не приеду. Я закончила спортивную карьеру», — сказала Белоногофф.
Чемпионат России пройдет с 13 по 18 апреля в Казани.
Белоногофф в 2020 году сменила спортивное гражданство с британского на российское. В прошлом сезоне она впервые выиграла чемпионат России, победив на дистанции 50 м брассом.
На этапах Кубка мира на счету Белоногофф была одна бронза — на 100 м брассом в Казани в 2021 году.
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