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Чемпионка России по плаванию завершила карьеру в 23 года

Чемпионка России по плаванию Татьяна Белоногофф завершила карьеру в 23 года
Татьяна Белоногофф, которая в 2020 году сменила спортивное гражданство с британского на российское, в прошлом сезоне впервые выиграла чемпионат страны, победив на дистанции 50 м брассом
Татьяна Белоногофф
Татьяна Белоногофф (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Чемпионка России по плаванию Татьяна Белоногофф завершила карьеру в возрасте 23 лет. Об этом она рассказала «Матч ТВ».

«На чемпионат России не приеду. Я закончила спортивную карьеру», — сказала Белоногофф.

Чемпионат России пройдет с 13 по 18 апреля в Казани.

Белоногофф в 2020 году сменила спортивное гражданство с британского на российское. В прошлом сезоне она впервые выиграла чемпионат России, победив на дистанции 50 м брассом.

На этапах Кубка мира на счету Белоногофф была одна бронза — на 100 м брассом в Казани в 2021 году.

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