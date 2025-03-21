 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Овечкин и рекорд Гретцки ,  
0 

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до шести голов

Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Овечкин отличился в матче с «Филадельфией», записав на свой счет 888-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. От рекорда Гретцки его отделяет шесть шайб
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекорда лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки до шести голов.

Овечкин забил шайбу на 14-й минуте матча с «Филадельфия Флайерз» в ночь на пятницу по московскому времени.

Теперь на счету 39-летнего россиянина 888 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забить шесть голов, чтобы превзойти рекорд Гретцки (894).

«Вашингтону» до конца регулярного чемпионата осталось провести 13 игр. Рекорд Овечкина ожидается в апреле. Когда россиянину останется четыре шайбы до повторения рекорда Гретцки, тот вместе с комиссаром НХЛ Гери Беттмэном будет присутствовать на каждом матче Овечкина.

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в составе которого провел всю карьеру в НХЛ.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»

Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»

Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
НХЛ обновила прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Спорт
«Вашингтон» в ожидании рекорда вернул на арену трон Овечкина из шайб
Спорт
Голевая передача Овечкина помогла «Вашингтону» выйти в лидеры НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 19 мар, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 19 мар, 17:57
ЕС отказался размораживать российские активыПолитика, 03:16
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до шести головСпорт, 03:07
Трамп подписал указ о закрытии Минобразования СШАОбщество, 03:00
Северная Корея испытала новую зенитно-ракетную системуПолитика, 02:57
В Петербурге снесли незаконные торговые точки на рынке Апраксин дворОбщество, 02:33
Макрон назвал дату проведения саммита «коалиции желающих» по УкраинеПолитика, 02:10
FT узнала о возможном интересе США к ЗАЭС в рамках ресурсной сделкиПолитика, 01:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Орбан посчитал недружественным выступление Зеленского на саммите ЕСПолитика, 01:36
Власти Сумской области объявили срочную эвакуацию приграничного поселкаПолитика, 01:12
Захарова обвинила Киев в нарушении предложенного Вашингтоном перемирияПолитика, 00:54
Захарова заявила, что новый посол в Вашингтоне поедет в США «в эти дни»Политика, 00:30
Келлог анонсировал «непрямые переговоры» Киева и Москвы в Эр-РиядеПолитика, 00:16
Трамп заявил о скором подписании сделки по полезным ископаемым с УкраинойПолитика, 00:08
Риелторы предложили ввести запрет на покупку квартир за наличныеБизнес, 00:00