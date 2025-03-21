Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до шести голов

Овечкин отличился в матче с «Филадельфией», записав на свой счет 888-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. От рекорда Гретцки его отделяет шесть шайб

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекорда лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки до шести голов.

Овечкин забил шайбу на 14-й минуте матча с «Филадельфия Флайерз» в ночь на пятницу по московскому времени.

Теперь на счету 39-летнего россиянина 888 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забить шесть голов, чтобы превзойти рекорд Гретцки (894).

«Вашингтону» до конца регулярного чемпионата осталось провести 13 игр. Рекорд Овечкина ожидается в апреле. Когда россиянину останется четыре шайбы до повторения рекорда Гретцки, тот вместе с комиссаром НХЛ Гери Беттмэном будет присутствовать на каждом матче Овечкина.

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в составе которого провел всю карьеру в НХЛ.