Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до шести голов
Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекорда лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки до шести голов.
Овечкин забил шайбу на 14-й минуте матча с «Филадельфия Флайерз» в ночь на пятницу по московскому времени.
Теперь на счету 39-летнего россиянина 888 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забить шесть голов, чтобы превзойти рекорд Гретцки (894).
«Вашингтону» до конца регулярного чемпионата осталось провести 13 игр. Рекорд Овечкина ожидается в апреле. Когда россиянину останется четыре шайбы до повторения рекорда Гретцки, тот вместе с комиссаром НХЛ Гери Беттмэном будет присутствовать на каждом матче Овечкина.
Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в составе которого провел всю карьеру в НХЛ.
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