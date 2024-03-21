«Это унизительно». Реакция на условия МОК для допуска россиян на Игры

Исполком МОК 19 марта провел заседание, на котором стало известно о важных решениях по вопросу участия россиян на Олимпийских играх 2024 года. Что говорят о требованиях МОК — в подборке «РБК Спорт»

Фото: imago / sportfotodienst / Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта сообщил, что не будет требовать от российских спортсменов подписывать документ об осуждении специальной военной операции на Украине для допуска на Олимпийские игры 2024 года в Париже. При этом российские и белорусские спортсмены не примут участие в параде атлетов на церемонии открытия.

В МОК также отметили, что 12 российских спортсменов уже квалифицировались на Олимпиаду, всего в лучшем случае путевки получат 36 атлетов. Их имена не уточнялись и будут оглашены после проверки со стороны специальной комиссии (AINERP).

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно восприняли заявления МОК об ограничениях для российских спортсменов на Олимпийских играх.

«Негативно мы это воспринимаем. Безусловно, это разрушение идеи олимпизма, это ущемление интересов спортсменов, олимпийцев. Конечно же, это абсолютно противоречит всей идеологии олимпийского движения, это не красит МОК», - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле обратили внимание на слова директора департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймса Маклеода об отсутствии требований осудить российскую военную операцию для допуска к Играм. «Это, скорее, позитивная информация. А дальше мы будем продолжать наблюдать», — добавил Песков.

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Он добавил, что МОК подрывает свой авторитет, допуская возможность введения санкций против спортсменов за участие в Играх дружбы, которые пройдут в России.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала призыв МОК «хамством», а оргкомитет соревнований счел позицию МОК неконструктивной.

Мнение экспертов

Ирина Винер, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды

«На таких унизительных условиях — без флага и гимна — нельзя выступать. Только вчера как кандидата на участие в Олимпийских играх сняли чемпиона мира по вольной борьбе Мусу Евлоева, потому что он был сфотографирован на фоне плаката «Нет нацизму». Поэтому неважно, будут россияне подписывать документ о согласии с СВО или то, что они за мир и дружбу. Та истерия, которую организовал МОК на Западе по поводу русофобства, не дает нашим спортсменам без проблем участвовать в Олимпиаде. Не допускают команды, всего 36 человек смогут отобраться. Это унизительно», — сказала Винер «РБК Спорт».

Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы

«Пока не нужно никуда собираться, а спокойно наблюдать, что они еще предложат. Чем больше мы их игнорируем, не отказываемся, молчим, наблюдаем — это самое ужасное для них. Это их будоражит. Нужно спокойно наблюдать. Они все хотят реакции от страны: от президента, Министра спорта, а мы молчим. Мы говорим в прессе, но к МОК никак не обращаемся. У них нет официальных документов. Они понимают, что если допустят одного-двух спортсменов, то страны начнут бойкотировать. Другие страны, понимая, что МОК изменить ситуацию не сможет, они обратятся к Макрону, который может развернуть в аэропорту российских спортсменов. Это будет самое неприятное и ужасное для МОК, который допустил атлетов после выполненных критериев. МОК этого опасается, поэтому хочет, чтобы мы сами отказались», — сказала Журова.

«В ситуации с Играми Дружбы политизируют спорт исключительно они, а мы проводим турнир, который не имеет никакого отношения к МОК. Мы предлагаем новые форматы соревнования. Прошли «Игры будущего» — был ажиотаж. А какое отношение МОК к ним имеет? Там и близко ничего с МОК нет, другие принципы соревнования. Они же не могут запретить все фестивали по всему миру. Вот это такой же фестиваль дружбы народов только спортивный. Приезжают и конкурируют с нашими спортсменами. Игры дружбы — не альтернатива Олимпийских игр, а возможность для спортсменов показать на крупных соревнованиях все свои способности. Вот мы и создаем крупные соревнования, где должна быть международная конкуренция и спортсмены смогут получить свои призовые», — сказала Журова «РБК Спорт».

Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы

«Они уже столько условий предлагали, что мы уже запутались в них. Хотелось бы им напомнить основы Олимпийского движения и Fair play. Было бы хорошо руководству МОК в этом поучаствовать. Декларация — это политическое требование. Основа олимпийского движения — дружба, молодежь и отсутствие разницы между национальностями и религиями. Это нарушение всех правил, поэтому относиться к их предложениям серьезно — это бессмысленно. Призыв игнорировать Игры дружбы — это политическое давление. То, что МОК не имеет права делать. Если они боятся конкуренции — это другой вопрос. Тогда это нечестная игра, — отметила Роднина «РБК Спорт».

Максим Агапитов, глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР)

«Видимо МОК, в знак солидарности с западными политиками, взял курс на «стратегическое поражение» российского спорта. Их враждебные действия явно не достигают намеченных целей, а лишь приносят вред мировому спортивному движению. Отсюда и истерика с призывом к бойкотам. Так и надо к этому относиться. Их призывы и рекомендации не служат интересам спорта и спортсменов, вызывают не только недоумение, но и недоверие. Зато у атлетов есть теперь выбор. И он очевиден для тех, кто за спорт, а не за политику и наживу», — заявил Агапитов РБК.

Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России

«Я свое мнение много раз высказывала и не поменяю. На Олимпийские игры в данной ситуации ехать не надо. Все. Конечно, каждый примет решение сам. Мы все живем в свободной стране, но, мне кажется, не стоит перед ними (МОК) унижаться и вставать на колени», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

«Мне кажется, Международный олимпийский комитет давно занимается не тем, чем должен реально заниматься. Мне кажется, им надо взять хартию и почитать — для чего создавалась эта организация, кто должен стоять во главе угла. Насколько я помню, никто не отменял того, что на Олимпийских играх соревнуются спортсмены. Думаю, этим надо заняться Международному олимпийскому комитету, а не искать какие‑то подводные камни, чтобы тем или иным способом насолить России», — отметила Вяльбе.

Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР)

«МОК принимает решения, которые не имеют никакого отношения к Олимпийской хартии. Не знают уже, что им делать. Хочется ведь и хозяевам своим угодить. Да кто они такие? Это разве их площадка? Все это движение было задумано задолго до них, когда никто и не мог представить, что до такого дойдет. Вот сейчас они не хотят допускать олимпийского чемпиона Мусу Евлоева за то, что он сделал фото на фоне плаката «Нет нацизму!» Между тем, хоть кто-нибудь слышал из уст нашего руководства жесткие позиции по бойкоту или недопуску, запретам? МОК своими решениями разрушает фундаментальные вещи. Что ж, если они считают, что «лед тронулся», значит, будем к этому готовиться», — сказал Мамиашвили «Р-Спорт».