Телеканал RAI извинился за слова про израильских бобслеистов на Олимпиаде

В начале трансляции соревнований бобслеистов на RAI 2 зрители услышали, как за кадром кто-то сказал: «Давайте избегать экипаж 21, который израильский». Совет директоров принес извинения, телеканал начал расследование

Экипаж Адама Эдельмана (Фото: Al Bello / Getty Images)

Совет директоров итальянской телерадиовещательной компании RAI осудил попавший в эфир Олимпиады закадровый комментарий про израильских бобслеистов, сообщает ANSA.

В начале трансляции соревнований четверок в субботу на RAI 2 зрители услышали, как за кадром кто-то сказал: «Давайте избегать экипаж 21, который израильский».

Исполняющий обязанности руководителя RAI Sport Марко Лоллобриджида немедленно принес извинения, назвав это «неприемлемым высказыванием».

Совет директоров компании в своем заявлении принес извинения спортсменам и еврейской общине. В телекомпании начали внутреннее расследование.

Ранее на этой неделе в отставку ушел глава RAI Sport Паоло Петрекка, которого раскритиковали за ошибки во время церемонии открытия Игр, пишет Reuters.

В частности, Петрекка перепутал название стадиона, принял итальянскую актрису Матильду де Анджелис за Мэрайю Кэри, а президента МОК Кирсти Ковентри — за дочь президента Италии. Он также не узнал двух волейболисток сборной Италии, участвовавших в эстафете олимпийского огня, назвал испанских спортсменов «очень горячими» и отметил, что многие китайские атлеты «естественно… держат телефоны в руках».

Израильский экипаж Адама Эдельмана занимает последнее, 24-е место после двух попыток.