 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. За 3-е место Финляндия Словакия 1 1,3 x 5,7 2 10 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. Финал Канада США 1 2,25 x 4 2 2,75 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Арсенал 1 6,2 x 4,05 2 1,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Ливерпуль 1 4,1 x 3,95 2 1,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Манчестер Юнайтед 1 3,7 x 3,85 2 1,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Атлетико Брюгге 1 1,35 x 5,7 2 7,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Байер Олимпиакос Пирей 1 1,75 x 3,95 2 4,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ньюкасл Карабах 1 1,12 x 9,5 2 17 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Интер Милан Буде/Глимт 1 1,25 x 6,7 2 9,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,08 x 51 2 1,78 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Телеканал RAI извинился за слова про израильских бобслеистов на Олимпиаде

Телеканал RAI извинился за слова в эфире Олимпиады про израильских бобслеистов
Сюжет
Олимпиада-2026
В начале трансляции соревнований бобслеистов на RAI 2 зрители услышали, как за кадром кто-то сказал: «Давайте избегать экипаж 21, который израильский». Совет директоров принес извинения, телеканал начал расследование
Экипаж Адама Эдельмана
Экипаж Адама Эдельмана (Фото: Al Bello / Getty Images)

Совет директоров итальянской телерадиовещательной компании RAI осудил попавший в эфир Олимпиады закадровый комментарий про израильских бобслеистов, сообщает ANSA.

В начале трансляции соревнований четверок в субботу на RAI 2 зрители услышали, как за кадром кто-то сказал: «Давайте избегать экипаж 21, который израильский».

Исполняющий обязанности руководителя RAI Sport Марко Лоллобриджида немедленно принес извинения, назвав это «неприемлемым высказыванием».

Совет директоров компании в своем заявлении принес извинения спортсменам и еврейской общине. В телекомпании начали внутреннее расследование.

Ранее на этой неделе в отставку ушел глава RAI Sport Паоло Петрекка, которого раскритиковали за ошибки во время церемонии открытия Игр, пишет Reuters.

В частности, Петрекка перепутал название стадиона, принял итальянскую актрису Матильду де Анджелис за Мэрайю Кэри, а президента МОК Кирсти Ковентри — за дочь президента Италии. Он также не узнал двух волейболисток сборной Италии, участвовавших в эстафете олимпийского огня, назвал испанских спортсменов «очень горячими» и отметил, что многие китайские атлеты «естественно… держат телефоны в руках».

Израильский экипаж Адама Эдельмана занимает последнее, 24-е место после двух попыток.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2026
Материалы по теме
Голландский конькобежец в 40 лет выиграл масс-старт на Олимпиаде
Спорт
Женская сборная Канады по керлингу взяла бронзу на Олимпиаде
Спорт
Коростелев заявил, что «уничтожен» выступлением на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
BZ рассказала о закулисных переговорах по новому руководству Nord Stream Политика, 23:29
Бабушка и ее четверо внуков погибли при пожаре в доме в Подмосковье Общество, 23:23
Петросян выступила с показательным номером под Шакиру на Олимпиаде Спорт, 23:10
NASA собралось отложить запуск аппарата для лунной миссии Технологии и медиа, 23:05
У России новый антирекорд. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 22:50
В Подмосковье мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме Общество, 22:38
Украина увидела шантаж в угрозах Венгрии и Словакии по энергоснабжению Политика, 22:30
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за загрязнения Потомака Общество, 22:20
МОК не увидел нарушений в присутствии главы ФИФА на встрече «Совета мира» Спорт, 22:18
Телеканал RAI извинился за слова про израильских бобслеистов на Олимпиаде Спорт, 22:13
Захарова предупредила Сеул об ответе при участии в инициативе по Украине Политика, 22:10
Квартиры с ключами в 2026 году РБК и ПИК, 21:52
«Ракурс» узнал о похищении на Бали украинцев, курирующих дела мошенников Общество, 21:47
Как прошел первый день винного салона «Время вина» — 2026. Репортаж Вино, 21:41