Хоккеиста СКА увезли со льда на носилках после толчка от капитана ЦСКА
Защитника петербургского СКА Павла Коледова увезли со льда на носилках в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ с московским ЦСКА.
Коледова на 16-й минуте третьего периода толкнул в спину у борта капитан ЦСКА Павел Карнаухов.
Карнаухова удалили до конца встречи.
Коледову несколько минут оказывали помощь медики, покидая площадку, хоккеист показал трибунам большой палец.
СКА одержал победу со счетом 3:0.
После матча тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что не считает нарушение Карнаухова намеренным, и пожелал здоровья Коледову.
