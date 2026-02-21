Хоккеиста СКА увезли со льда на носилках после толчка от капитана ЦСКА

Хоккеиста СКА Коледова увезли со льда на носилках в матче с ЦСКА

Павел Коледов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитника петербургского СКА Павла Коледова увезли со льда на носилках в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ с московским ЦСКА.

Коледова на 16-й минуте третьего периода толкнул в спину у борта капитан ЦСКА Павел Карнаухов.

Карнаухова удалили до конца встречи.

Фото: Телеграм-канал ХК СКА

Коледову несколько минут оказывали помощь медики, покидая площадку, хоккеист показал трибунам большой палец.

СКА одержал победу со счетом 3:0.

После матча тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что не считает нарушение Карнаухова намеренным, и пожелал здоровья Коледову.