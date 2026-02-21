Радулов третьим в истории набрал 800 очков в КХЛ
Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов достиг отметки в 800 очков в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.
Радулов сделал две голевые передачи в матче с минским «Динамо». Перед этой игрой на счету 39-летнего форварда было 798 очков (290 шайб и 508 передач).
Больше очков, чем Радулов, в КХЛ ранее набрали только Вадим Шипачев (1016) и Сергей Мозякин (928), уже завершивший карьеру.
Радулов — двукратный чемпион мира в составе сборной России (2008, 2009 годы), обладатель Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (2011) и «Локомотивом» (2025).
Радулов — лучший бомбардир клуба в текущем сезоне, на его счету 20 шайб и 29 передач в 56 играх.
