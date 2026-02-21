Канадские керлингистки обыграли американок в матче за бронзу Олимпиады

Женская сборная Канады по керлингу взяла бронзу на Олимпиаде

Матч за бронзу против сборной США закончился со счетом 10:7

Фото: Julian Finney / Getty Images

Женская сборная Канады по керлингу стала бронзовыми призером Олимпийских игр в Италии.

В матче за третье место канадки обыграли команду США со счетом 10:7.

Для женской сборной Канады это уже третья бронзовая медаль Игр. Также в активе канадок на Олимпиадах два золота и серебро.

Золото разыграют сборные Швейцарии и Швеции 22 февраля.

Позднее 21 февраля пройдет финал мужского турнира между сборными Великобритании и Канады.

Ранее на Олимпиаде в миксте золото взяла сборная Швеции, серебро — команда США, бронзу — Италия.