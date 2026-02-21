Олимпиада-2026 стала худшей для России за историю зимних Игр

Российские спортсмены впервые в истории завоевали менее двух золотых медалей на зимних Олимпиадах. При этом по проценту медалистов в сборной Олимпиада-2026 не стала самой худшей

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сборная России побила личный антирекорд по медалям на зимних Олимпийских играх.

На Олимпиаду-2026 в Италии поехало всего 13 россиян из-за массовых отстранений, тогда как в Пекине-2022 выступало 202 спортсмена. Перед последним соревнованием у России одно серебро. Его завоевал ски-альпинист Никита Филиппов в спринте.

Олимпиада завершится 22 февраля. В последний день Игр из россиян выступит только лыжница Дарья Нерпяева — в масс-старте на 50 км. Забег начнется в 12.00 мск.

Российские спортсмены впервые в истории завоевали менее двух золотых медалей на зимних Олимпиадах. За всю историю выступления на зимних Играх (с 1956 года) советские и российские спортсмены лишь дважды завоевывали менее 5 золотых наград: по две медали в 2010-м и 2018-м годах.

Также Россия впервые завоевала менее 13 медалей.

Но по проценту медалистов в сборной эта Олимпиада не стала самой худшей. Антирекорд по-прежнему удерживает Ванкувер-2010 — 7,3% (13 медалистов из 179 возможных) против 7,7.

Сборная России во второй раз подряд едет на Олимпиаду в сильно усеченном составе и без флага. В обоих случаях санкции были наложены из-за конфликта на Украине.

На летних Играх-2024 в Париже на 15 спортсменов пришлось одно серебро. А последнее золото Олимпиады россияне завоевали 19 февраля 2022 года, когда лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт.