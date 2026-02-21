 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. За 3-е место Финляндия Словакия 1 1,55 x 5 2 4,7 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. Финал Канада США 1 2,25 x 4 2 2,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Арсенал 1 6 x 3,95 2 1,58 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Ливерпуль 1 4,05 x 3,9 2 1,82 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Манчестер Юнайтед 1 3,7 x 3,9 2 1,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Атлетико Брюгге 1 1,35 x 5,7 2 7,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Байер Олимпиакос Пирей 1 1,75 x 3,95 2 4,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ньюкасл Карабах 1 1,12 x 9,5 2 17 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Интер Милан Буде/Глимт 1 1,25 x 6,7 2 9,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,08 x 51 2 1,78 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Олимпиада-2026 стала худшей для России за историю зимних Игр

Сюжет
Олимпиада-2026
Российские спортсмены впервые в истории завоевали менее двух золотых медалей на зимних Олимпиадах. При этом по проценту медалистов в сборной Олимпиада-2026 не стала самой худшей
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сборная России побила личный антирекорд по медалям на зимних Олимпийских играх.

На Олимпиаду-2026 в Италии поехало всего 13 россиян из-за массовых отстранений, тогда как в Пекине-2022 выступало 202 спортсмена. Перед последним соревнованием у России одно серебро. Его завоевал ски-альпинист Никита Филиппов в спринте.

Олимпиада завершится 22 февраля. В последний день Игр из россиян выступит только лыжница Дарья Нерпяева — в масс-старте на 50 км. Забег начнется в 12.00 мск.

Российские спортсмены впервые в истории завоевали менее двух золотых медалей на зимних Олимпиадах. За всю историю выступления на зимних Играх (с 1956 года) советские и российские спортсмены лишь дважды завоевывали менее 5 золотых наград: по две медали в 2010-м и 2018-м годах.

Также Россия впервые завоевала менее 13 медалей.

Но по проценту медалистов в сборной эта Олимпиада не стала самой худшей. Антирекорд по-прежнему удерживает Ванкувер-2010 — 7,3% (13 медалистов из 179 возможных) против 7,7.

Сборная России во второй раз подряд едет на Олимпиаду в сильно усеченном составе и без флага. В обоих случаях санкции были наложены из-за конфликта на Украине.

На летних Играх-2024 в Париже на 15 спортсменов пришлось одно серебро. А последнее золото Олимпиады россияне завоевали 19 февраля 2022 года, когда лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Руслан Алиев
Олимпиада-2026 россияне на Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Коростелев фразой «я умер» оценил участие в марафоне на Олимпиаде
Спорт
Итальянские фристайлисты взяли золото и серебро в ски-кроссе на Олимпиаде
Спорт
Французские ски-альпинисты выиграли смешанную эстафету на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Коростелев заявил, что «уничтожен» выступлением на Олимпиаде Спорт, 18:40
У России новый антирекорд. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:37
Как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ с преподавателями крупных вузов онлайн РБК и Ростелеком, 18:30
Reuters узнал о частичном выводе кубинских элитных сил из Венесуэлы Политика, 18:26
Российская конькобежка не смогла выйти в финал масс-старта на Олимпиаде Спорт, 18:23
Олимпиада-2026 стала худшей для России за историю зимних Игр Спорт, 18:21
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы и ветра Общество, 18:18
В федерации назвали шикарным выступление Коростелева на Играх без медалей Спорт, 18:13
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Лавров выразил соболезнования Китаю после гибели туристов на Байкале Политика, 17:51
Лихачев заявил об ухудшении ситуации в Энергодаре Политика, 17:49
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 17:44
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39