Итальянские фристайлисты взяли золото и серебро в ски-кроссе на Олимпиаде

Симоне Деромедис (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Итальянский фристайлист Симоне Деромедис стал олимпийским чемпионом в ски-кроссе на домашней Олимпиаде.

Ски-кросс — дисциплина, представляющая собой скоростной спуск по трассе с препятствиями.

Серебро взял еще один итальянец Федерико Томазони, бронзовым призером стал швейцарец Алекс Фива.

25-летний Деромедис является чемпионом мира 2023 года в этой дисциплине и участником Игр-2022 (пятое место).

На двух предыдущих Олимпиадах бронзу в ски-кроссе завоевывал россиянин Сергей Ридзик.