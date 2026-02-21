Итальянские фристайлисты взяли золото и серебро в ски-кроссе на Олимпиаде
Итальянский фристайлист Симоне Деромедис стал олимпийским чемпионом в ски-кроссе на домашней Олимпиаде.
Ски-кросс — дисциплина, представляющая собой скоростной спуск по трассе с препятствиями.
Серебро взял еще один итальянец Федерико Томазони, бронзовым призером стал швейцарец Алекс Фива.
25-летний Деромедис является чемпионом мира 2023 года в этой дисциплине и участником Игр-2022 (пятое место).
На двух предыдущих Олимпиадах бронзу в ски-кроссе завоевывал россиянин Сергей Ридзик.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски