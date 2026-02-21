 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. За 3-е место Финляндия Словакия 1 1,57 x 5 2 4,6 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. Финал Канада США 1 2,3 x 4,05 2 2,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Арсенал 1 6 x 3,95 2 1,58 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Ливерпуль 1 4,05 x 3,9 2 1,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Манчестер Юнайтед 1 3,7 x 3,9 2 1,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Атлетико Брюгге 1 1,35 x 5,7 2 7,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Байер Олимпиакос Пирей 1 1,75 x 3,95 2 4,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ньюкасл Карабах 1 1,12 x 9,5 2 17 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Интер Милан Буде/Глимт 1 1,25 x 6,7 2 9,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,08 x 51 2 1,78 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Украина впервые за 16 лет осталась без медалей на зимней Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
В субботу украинцы не смогли взять медалей в лыжной акробатике и марафоне на 50 км. На двух предыдущих Играх у сборной Украины было по одной награде
Александр Окипнюк
Александр Окипнюк (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Украинские спортсмены впервые с 2010 года и в третий раз в истории не смогли завоевать ни одной награды на зимних Олимпийских играх.

В субботу украинцы участвовали в смешанных командных соревнованиях фристайлистов в акробатике и лыжном марафоне на 50 км.

Украинские фристайлисты финишировали шестыми, лучшим из украинцев в марафоне стал Александр Лисогор (40-й).

Ранее украинцы оставались без наград в 2002 и 2010 годах. В Пхенчхане и Пекине у украинцев было по одной награде — золото и серебро фристайлиста Александра Абраменко.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2026 фристайл лыжи
Материалы по теме
CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста на дисквалификацию с Игр
Спорт
МОК использовал орден от Зеленского против украинского скелетониста
Спорт
Сборная Украины решила бойкотировать открытие Паралимпиады из-за россиян
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Захарова заявила о вбросах Запада о позиции России на переговорах Политика, 15:57
Украина впервые за 16 лет осталась без медалей на зимней Олимпиаде Спорт, 15:51
NYT узнала об эвакуации войск США со своих баз на Ближнем Востоке Политика, 15:43
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет Общество, 15:39
В Москве простились с экс-главой «Уралкалия» Баумгертнером. Фоторепортаж Общество, 15:36 
NYT рассказала о росте культа брутальности в Белом доме Общество, 15:32
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Клебо первым в истории взял шесть золотых медалей на одних зимних Играх Спорт, 15:28
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Савелий Коростелев стал пятым в марафоне на Олимпиаде Спорт, 15:11
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО. Видео Общество, 15:09
Зеленский подписал указ о персональных санкциях против 82 россиян Политика, 15:08
Парадокс отключения. Почему провалилась концепция work-life balance Образование, 15:03
«Скачка закрытия общепита стоит ждать к весне»: рестораторы и аналитикиПодписка на РБК, 15:03