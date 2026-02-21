Украина впервые за 16 лет осталась без медалей на зимней Олимпиаде
Украинские спортсмены впервые с 2010 года и в третий раз в истории не смогли завоевать ни одной награды на зимних Олимпийских играх.
В субботу украинцы участвовали в смешанных командных соревнованиях фристайлистов в акробатике и лыжном марафоне на 50 км.
Украинские фристайлисты финишировали шестыми, лучшим из украинцев в марафоне стал Александр Лисогор (40-й).
Ранее украинцы оставались без наград в 2002 и 2010 годах. В Пхенчхане и Пекине у украинцев было по одной награде — золото и серебро фристайлиста Александра Абраменко.
