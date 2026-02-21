Олимпийский чемпион и чемпион мира сошли с марафона на Играх в Италии
Финн Ийво Нисканен и норвежец Харальд Эстберг Амундсен сошли с лыжного марафона на 50 км классическим стилем на Олимпиаде в Италии.
Оба спортсмена завершили участие в гонке после 15 км.
Нисканен — чемпион Игр-2018 в этой дисциплине, в борьбе за золото тогда он обошел Александра Большунова.
Амундсен — чемпион мира 2025 года в эстафете.
Российский лыжник Савелий Коростелев в первой части марафона шел в лидирующей группе с норвежцами.
