Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2026⁠,
0

Олимпийский чемпион и чемпион мира сошли с марафона на Играх в Италии

Нисканен и Амундсен сошли с марафона на Олимпиаде в Италии
Сюжет
Олимпиада-2026
Выигравший марафон на Играх-2018 Нисканен и чемпион мира в эстафете Амундсен завершили гонку после 15 км. Коростелев шел в лидирующей группе с норвежцами
Ийво Нисканен
Ийво Нисканен (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Финн Ийво Нисканен и норвежец Харальд Эстберг Амундсен сошли с лыжного марафона на 50 км классическим стилем на Олимпиаде в Италии.

Оба спортсмена завершили участие в гонке после 15 км.

Нисканен — чемпион Игр-2018 в этой дисциплине, в борьбе за золото тогда он обошел Александра Большунова.

Амундсен — чемпион мира 2025 года в эстафете.

Российский лыжник Савелий Коростелев в первой части марафона шел в лидирующей группе с норвежцами.

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
лыжи Савелий Коростелев Олимпиада-2026
Савелий Коростелев фото
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
Материалы по теме
