Олимпиада-2026⁠,
0

Корейская шорт-трекистка победила на дистанции 1500 м на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Ее результат составил 2 минуты 32,076 секунды. Второе место заняла еще одна представительница Южной Кореи, третьей стала американка Коринн Лейн-Стоддард
Ким Гил Ли
Ким Гил Ли (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Южно-корейская шорт-трекиста Ким Гил Ли завоевал золото на дистанции 1500 м на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В финальном забеге 21-летняя спортсменка показала результат 2 минуты 32,076 секунды.

Второе место заняла ее соотечественица Чхве Мин Джон (2.32,450), третьей стал американка Коринн Лейн-Стоддард (2.32,578).

Для Ким Гил Ли это была первая олимпийская медаль. Чхве Мин Джон на Олимпийских играх в Пхенчхане выиграла золото на 1500 м и в эстафете.

Во время четвертьфинального забега польскую спортсменку Камилу Селье увезли на носилках сразу после того, как ей в глаз попала лезвием конька соперница. Из-за инцидента соревнования пришлось приостановить на некоторое время, пока Камиле оказывали медицинскую помощь.

Олимпиада в Милане завершится 22 февраля.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

