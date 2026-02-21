Голландские шорт-трекисты впервые в истории выиграли золото в эстафете ОИ
Мужская сборная Нидерландов стала победителем эстафеты в шорт-треке на дистанции 500 м на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Йенс ван ’т Ваут, Тен Бур, Фрисо Эмонс и Мелле ван ’т Ваут финишировали с результатом 6 минут 51,847 секунды.
Серебряными призерами стали представители Южной Кореи (Хван Дэ Хон, Ли Чжон Мин, Ли Чун Со, Рим Чжон Ун) с результатом 6.52,239, бронза у итальянцев (Пьетро Сигель, Томас Надалини, Лука Шпекенхаузер, Андреа Кассинелли) — 6.52,335.
Впервые в истории в этой дисциплине золото выиграли шорт-трекисты из Нидерландов. Йенс Ван’Т Ваут завоевал четвертую медаль на Олимпиаде‑2026 в Италии. В активе 24‑летнего спортсмена золото на дистанциях 1000 и 1500 метров, а также бронза на 500 метрах.
Российские спортсмены в командных видах не выступают. Олимпиада в Милане завершится 22 февраля.
