Путь до дебютной Олимпиады. Что известно о карьере Анастасии Семеновой

Российская конькобежка Анастасия Семенова 21 февраля дебютирует на Олимпиаде-2026 в масс-старте. Каким был путь спортсменки к главному турниру в ее жизни — в материале «РБК Спорт»
Анастасия Семенова
Анастасия Семенова (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Начало карьеры в спорте

Российская конькобежка Анастасия Семенова родилась 10 ноября 2004 года в Коломне (Московская область). В детстве она занималась бальными танцами, но затем перешла в конькобежный спорт и стала воспитанницей спортивной школы олимпийского резерва «Комета».

На международном уровне в юниорском Кубке мира в сезоне 2021/22 Семенова участвовала на дистанциях 500, 1000 и 1500 м, показывая стабильные результаты.

Как выступала на внутренних турнирах

Анастасия Семенова
Анастасия Семенова
(Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Одним из значимых успехов Семеновой на внутренних соревнованиях стали Российско-китайские молодежные зимние игры 2022 года, где она выиграла четыре золотые медали и стала одной из самых титулованных участниц соревнований по всем видам спорта.

В последние сезоны она также добивалась результатов на национальных стартах. В декабре 2025 года Семенова впервые стала чемпионкой России в командном забеге. Она также заняла призовые места в масс-старте и на дистанциях 1000 м и 1500 м.

Достижения

  • Чемпионка России в командной гонке: 2025/26.
  • Победительница Российско-китайских молодежных зимних игр — 2022: 500, 1000, 1500 м, командный забег.
  • Самый титулованный участник Российско-китайских молодежных зимних игр — 2022 (4 золотые медали).
  • Чемпионка Всероссийской универсиады — 2024.

Семенова учится в Тамбовском государственном университете имени Державина на факультете физической культуры и спорта.

Путь к Олимпиаде

На этапах Кубка мира Семенова выступала в дивизионе B и дивизионе A масс-старта. Она стала первой в масс-старте в дивизионе B на этапе Кубка мира в Хамаре.

По сумме четырех этапов Кубка мира Семенова набрала 95 очков и расположилась на 20-м месте в рейтинге, попав в число 24 участников, которые получили олимпийские квоты в этой дисциплине.

После турнира спортсменка призналась, что борьба на международном уровне «очень жесткая».

«Не скажу, что она грязная, но бескомпромиссная точно. Я еще начинала с дивизиона В. Там вообще нет никакого уважения к соперникам — прилетало и по лицу, и толкали, и пинали. Но это здесь абсолютно нормально. Поначалу шок, потому что на российском уровне у нас практически бесконтактный масс‑старт, «извини» чуть ли не на самом масс‑старте друг другу говорим. А тут нужно было проявлять стойкость характера», — отметила Коржова.

По итогам Кубка мира 2025/26 Семенова квалифицировалась на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо в дисциплине масс-старт.

Альвина Цаканян
конькобежцы Анастасия Семенова Олимпиада-2026
Анастасия Семенова фото
Анастасия Семенова
спортсменка
10 ноября 2004 года
