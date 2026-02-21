 Перейти к основному контенту


Олимпиада-2026⁠,
0

Кто из спортсменов погиб на зимних Олимпийских играх

Четыре спортсмена погибли за историю зимних Олимпиад
Сюжет
Олимпиада-2026
В истории зимних Олимпиад есть несколько трагических событий, связанных со смертью спортсменов во время соревнований. «РБК Спорт» рассказывает об атлетах, которые погибли на Играх
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Ванкувер (Канада), 2010 год

В преддверии Олимпийских игр 2010 года произошла трагическая гибель 21-летнего грузинского саночника Нодара Кумариташвили.

Во время тренировочного заезда в Уистлере спортсмен потерял управление санями на высокой скорости (144,3 км/ч), вылетел с трассы и столкнулся с металлической конструкцией.

Леван Гурешидзе, друг Нодара Кумариташвили, вспоминал в разговоре с The New York Times, что трагедия произошла после прохождения сложнейшего 13-го виража, известного как «50 на 50» из-за своей непредсказуемости. Не увидев ни саней, ни самого спортсмена, в панике Гурешидзе посмотрел на экран трансляции, который неожиданно погас. Он решил подняться к месту происшествия, где увидел страшную картину: Кумариташвили лежал неподвижно за пределами трассы.

Трасса в Уистлере, считается одной из самых быстрых и опасных в мире. На ней можно проводить соревнования сразу по трем видам спорта — санкам, бобслею и скелетону. Накануне Олимпиады-2010 ряд команд выражали обеспокоенность по поводу безопасности, учитывая, что спортсмены на трассе развивали скорость до 150 км/ч.

Нодар Кумариташвили
Нодар Кумариташвили Нодар Кумариташвили
(Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

На месте трагедии Кумариташвили была оказана первая помощь, включая искусственное дыхание, после чего его доставили в реанимацию. Вскоре представители Международного олимпийского комитета (МОК) объявили о смерти спортсмена, а следователь Том Павловски назвал случившееся несчастным случаем. Гурешидзе отказался от участия в Олимпиаде и перевез тело друга на родину.

Несмотря на шок и скорбь, сборная Грузии решила продолжить участие в Играх, посвятив свои выступления памяти трагически погибшего товарища. 

Альбервиль (Франция), 1992 год

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

На Играх в Альбервилле произошла трагедия с участием швейцарского горнолыжника Николаса Бошате, выступавшего в соревнованиях на скорость.

27-летний Бошате считался ведущим швейцарским лыжником в дисциплине скоростного спуска — это был демонстрационный вид спорта, где участники развивали скорость свыше 190 км/ч при спуске с трассы в Лез-Арке.

Бошате успешно преодолел квалификацию, заняв 13-е место и выйдя в финал. Однако во время тренировки на общественном склоне перед стартом соревнований швейцарец погиб, столкнувшись с ратраком — специальной машиной, используемой для подготовки трасс.

Представители Олимпийских игр утверждали, что транспортное средство двигалось вверх по склону навстречу лыжникам и при этом использовало сирену и аварийную световую сигнализацию.

Однако эта версия противоречит информации швейцарской олимпийской сборной. Согласно сообщению Associated Press, которое цитирует The New York Times, в заявлении команды говорилось, что Бошате «на полной скорости врезался в припаркованный ратрак, который был скрыт за бугельным подъемником».

Несмотря на трагедию, финалы соревнований мужчин и женщин состоялись. Спортсмены позже признавались, что было сложно сконцентрироваться из-за мыслей о погибшем товарище. Спортсмены швейцарской команды Пьер-Ив Жоран и Роджер Стумп в итоге решили отказаться от участия.

Инсбрук (Австрия), 1964 год

Фото: Hulton Archive / Getty Images
Фото: Hulton Archive / Getty Images

Олимпиада 1964 года в Инсбруке омрачилась двумя трагическими событиями — гибелью британского саночника Казимежа Скжипецки (поляк по происхождению) и австралийского лыжника Роса Милна.

В том году соревнования по санному спорту дебютировали на Играх, и среди участников был 58-летний Казимеж Скжипецки, в прошлом пилот британских ВВС. Во время тренировочного заезда за неделю до начала Игр Скжипецки потерял контроль над санями, вылетел с трассы и пролетел около 15 метров. Многочисленные травмы, включая переломы черепа и таза, оказались смертельными — спортсмен скончался в больнице. После этого случая в целях повышения безопасности на трассе были установлены дополнительные борта.

Через три дня произошла еще одна трагедия: 19-летний лыжник Милн погиб также во время тренировочного спуска. Оказавшись вблизи участка трассы, где находилось большое скопление других спортсменов, австралиец, пытаясь затормозить или уклониться, чтобы избежать столкновения, вылетел за пределы трассы и врезался в дерево. Удар оказался смертельным.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Олимпиада Зимние Олимпийские игры Грузия смерть трагедия спортсмен несчастный случай
