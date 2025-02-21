«Ак Барс» стал пятым участником плей-офф КХЛ

«Ак Барс» победил «Нефтехимик» и стал пятым участником плей-офф КХЛ

Казанский клуб в овертайме победил «Нефтехимик» и четвертым в Восточной конференции обеспечил себе участие в первом раунде Кубка Гагарина

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Казанский «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в овертайме со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Эрик О'Делл (6-я минута), Артемий Князев (16) и Дмитрий Яшкин (65). У проигравших отличились Никита Хоружев (37) и Булат Шафигуллин (49).

«Ак Барс» прервал серию из четырех поражений и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ. Ранее туда пробились ярославский «Локомотив», челябинский «Трактор», уфимский «Салават Юлаев» и екатеринбургский «Автомобилист».

«Ак Барс» набрал 74 очка в 57 матчах и занимает четвертое место в Восточной конференции. «Нефтехимик» с 51 очком в 57 встречах расположился на девятой строчке.

Другие результаты дня:

«Трактор» (Челябинск) — «Лада» (Тольятти) — 4:1;

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сочи» — 6:3;

«Витязь» (Московская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:1;

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 0:5.