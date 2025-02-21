 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Сын Плющенко занял 14-е место в короткой программе на Мемориале Жука

В сумме после исполнения элементов и короткой программы у 12-летнего Александра Плющенко 107,64 балла и 16-е место. Произвольную программу фигуристы покажут 22 февраля
Александр Плющенко
Александр Плющенко (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, показал 14-й результат в короткой программе на Мемориале С.А. Жука, который проходит в Йошкар-Оле.

12-летний Плющенко набрал 65,00 балла. В сумме после исполнения элементов (17-й результат) и короткой программы у него 107,64 балла и 16-е место.

Лидирует Артем Федотов (148,55), на втором месте Добромир Воронов (146,40), на третьем — Марк Соколов (128,90).

Произвольная программа в соревнованиях мaльчиков стaршей группы пройдет 22 февраля.

Мемориал С.А. Жука — главные всероссийские соревнования в сезоне для мальчиков и девочек.

Плющенко отобрался на этот турнир, заняв третье место в первенстве Центрального федерального округа среди мальчиков и девочек, которое в феврале прошло в Твери. В январе Плющенко победил на турнире в подмосковном Красногорске, где был единственным участником в первом спортивном разряде среди юношей.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения

В Китае нашли новый вид коронавируса

Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным

Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Канье Уэст запустит криптовалюту YZY

В Калуге запустят производство нового российского автомобиля

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Евгений Плющенко
Материалы по теме
Тарасова пожурила журналистов за излишний интерес к сыну Плющенко
Спорт
Сын Плющенко выиграл турнир в Подмосковье, где у него не было конкурентов
Спорт
Косторная стала тренером в академии Плющенко
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 17:55
«Ак Барс» стал пятым участником плей-офф КХЛСпорт, 21:41
Трамп сравнил переговоры с Путиным и с ЗеленскимПолитика, 21:37
Сын Плющенко занял 14-е место в короткой программе на Мемориале ЖукаСпорт, 21:35
Бербок призвала усилить давление на США после переговоров с РоссиейПолитика, 21:28
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 21:15
В Луганске произошел пожар в здании автовокзалаОбщество, 21:10
Reuters сообщил о готовности Москвы отдать часть замороженных $300 млрдПолитика, 21:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Росстат оценил естественную убыль населения в 2024 годуЭкономика, 21:02
Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в ДохеСпорт, 21:00
Le Point сообщил о возможном визите Трампа в Москву на 9 маяПолитика, 20:59
Путин поручил заняться ж/д путями в Крым из Центральной России через ДНРПолитика, 20:49
Бывший футболист «Зенита» Малафеев женился на 24-летней гимнасткеСпорт, 20:17
Трамп заявил о готовности переговорить с ЗеленскимПолитика, 20:15
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 20:07