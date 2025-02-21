Сын Плющенко занял 14-е место в короткой программе на Мемориале Жука

В сумме после исполнения элементов и короткой программы у 12-летнего Александра Плющенко 107,64 балла и 16-е место. Произвольную программу фигуристы покажут 22 февраля

Александр Плющенко (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, показал 14-й результат в короткой программе на Мемориале С.А. Жука, который проходит в Йошкар-Оле.

12-летний Плющенко набрал 65,00 балла. В сумме после исполнения элементов (17-й результат) и короткой программы у него 107,64 балла и 16-е место.

Лидирует Артем Федотов (148,55), на втором месте Добромир Воронов (146,40), на третьем — Марк Соколов (128,90).

Произвольная программа в соревнованиях мaльчиков стaршей группы пройдет 22 февраля.

Мемориал С.А. Жука — главные всероссийские соревнования в сезоне для мальчиков и девочек.

Плющенко отобрался на этот турнир, заняв третье место в первенстве Центрального федерального округа среди мальчиков и девочек, которое в феврале прошло в Твери. В январе Плющенко победил на турнире в подмосковном Красногорске, где был единственным участником в первом спортивном разряде среди юношей.