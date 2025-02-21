В «Нью-Йорк Янкис» отменили действующий 49 лет запрет на бороды
Клуб Главной лиги бейсбола (MLB) «Нью-Йорк Янкис» отменил запрет на ношение бород для игроков спустя 49 лет после того, как его ввел Джордж Штейнбреннер, который владел командой с 1973 года до своей смерти в 2010-м.
Об изменении правил объявил сын Штейнбреннера Хэл, управляющий партнер «Янкис».
«В последние недели я общался с большим количеством бывших и нынешних игроков «Янкис», охватывающих несколько эпох, чтобы узнать их точку зрения на нашу давнюю политику в отношении волос на лице и ухода за ними. <...> В конечном итоге окончательное решение было за мной, и после тщательного размышления мы изменим правила, чтобы позволить игрокам и персоналу носить хорошо ухоженные бороды. Настало подходящее время выйти за рамки привычного комфорта наших прежних правил», — говорится в заявлении Хэла Штейнбреннера, опубликованном в аккаунте клуба в соцсети Х.
Еще в начале этой недели, как отмечает AP, «Янкис» оставили напоминания на стуле каждого игрока о необходимости прийти на следующее утро чисто выбритым для фотосессии. При этом у питчера Девина Уильямса, приобретенного в межсезонье у «Милуоки», на фото была щетина. Аутфилдеру Алексу Вердуго пришлось сбрить бороду, когда его обменяли в «Янкис» перед сезоном 2024 года.
«Нью-Йорк Янкис» — самый титулованный клуб в истории MLB, команда становилась чемпионом 27 раз. В последний раз нью-йоркские бейсболисты брали титул в 2009 году.
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