Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций

«Челси» на этой стадии сыграет против «Копенгагена», «Целе» Никиты Иосифова встретится с «Лугано», «Панатинаикос» Юрия Лодыгина — с «Фиорентиной»

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Состоялась жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги конференций.

Ее результаты выглядят следующим образом:

«Ягеллония» (Польша) — «Серкль Брюгге» (Бельгия);

«Мольде» (Норвегия) — «Легия» (Польша);

«Целе» (Словения) — «Лугано» (Швейцария);

«Пафос» (Кипр) — «Юргорден» (Швеция);

«Панатинаикос» (Греция) — «Фиорентина» (Италия);

«Борац» (Баня-Лука, Босния и Герцеговина) — «Рапид» (Австрия);

«Бетис» (Испания) — «Витория Гимарайнш» (Португалия);

«Копенгаген» (Дания) — «Челси» (Англия).

В составе «Целе» выступает российский полузащитник Никита Иосифов, в составе «Панатинаикоса» — голкипер Юрий Лодыгин.

По итогам общего этапа Лиги конференций восемь лучших клубов напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграли оставшиеся путевки в дополнительном раунде. Напрямую в 1/8 финала вышли «Челси», «Витория Гимарайнш», «Фиорентина», «Рапид», «Юргорден», «Лугано», «Легия» и «Серкль Брюгге».

Первые матчи 1/8 финала пройдут 6 марта, ответные — 13 марта. Финал турнира состоится 28 мая в польском Вроцлаве.

Лига конференций проводится четвертый раз в истории и является третьим по значимости клубным турниром в Европе. В прошлом сезоне трофей завоевал греческий «Олимпиакос».