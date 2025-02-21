Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций
Состоялась жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги конференций.
Ее результаты выглядят следующим образом:
- «Ягеллония» (Польша) — «Серкль Брюгге» (Бельгия);
- «Мольде» (Норвегия) — «Легия» (Польша);
- «Целе» (Словения) — «Лугано» (Швейцария);
- «Пафос» (Кипр) — «Юргорден» (Швеция);
- «Панатинаикос» (Греция) — «Фиорентина» (Италия);
- «Борац» (Баня-Лука, Босния и Герцеговина) — «Рапид» (Австрия);
- «Бетис» (Испания) — «Витория Гимарайнш» (Португалия);
- «Копенгаген» (Дания) — «Челси» (Англия).
В составе «Целе» выступает российский полузащитник Никита Иосифов, в составе «Панатинаикоса» — голкипер Юрий Лодыгин.
По итогам общего этапа Лиги конференций восемь лучших клубов напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграли оставшиеся путевки в дополнительном раунде. Напрямую в 1/8 финала вышли «Челси», «Витория Гимарайнш», «Фиорентина», «Рапид», «Юргорден», «Лугано», «Легия» и «Серкль Брюгге».
Первые матчи 1/8 финала пройдут 6 марта, ответные — 13 марта. Финал турнира состоится 28 мая в польском Вроцлаве.
Лига конференций проводится четвертый раз в истории и является третьим по значимости клубным турниром в Европе. В прошлом сезоне трофей завоевал греческий «Олимпиакос».
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