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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций

Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
«Челси» на этой стадии сыграет против «Копенгагена», «Целе» Никиты Иосифова встретится с «Лугано», «Панатинаикос» Юрия Лодыгина — с «Фиорентиной»
Фото: Charles McQuillan / Getty Images
Фото: Charles McQuillan / Getty Images

Состоялась жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги конференций.

Ее результаты выглядят следующим образом:

  • «Ягеллония» (Польша) — «Серкль Брюгге» (Бельгия);
  • «Мольде» (Норвегия) — «Легия» (Польша);
  • «Целе» (Словения) — «Лугано» (Швейцария);
  • «Пафос» (Кипр) — «Юргорден» (Швеция);
  • «Панатинаикос» (Греция) — «Фиорентина» (Италия);
  • «Борац» (Баня-Лука, Босния и Герцеговина) — «Рапид» (Австрия);
  • «Бетис» (Испания) — «Витория Гимарайнш» (Португалия);
  • «Копенгаген» (Дания) — «Челси» (Англия).

В составе «Целе» выступает российский полузащитник Никита Иосифов, в составе «Панатинаикоса» — голкипер Юрий Лодыгин.

По итогам общего этапа Лиги конференций восемь лучших клубов напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграли оставшиеся путевки в дополнительном раунде. Напрямую в 1/8 финала вышли «Челси», «Витория Гимарайнш», «Фиорентина», «Рапид», «Юргорден», «Лугано», «Легия» и «Серкль Брюгге».

Первые матчи 1/8 финала пройдут 6 марта, ответные — 13 марта. Финал турнира состоится 28 мая в польском Вроцлаве.

Лига конференций проводится четвертый раз в истории и является третьим по значимости клубным турниром в Европе. В прошлом сезоне трофей завоевал греческий «Олимпиакос».

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