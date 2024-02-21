В РФС обсудят введение налога на легионеров в следующем сезоне

Генсек РФС признал, что клубы вряд ли поддержат введение налога на иностранцев и идею могут заморозить еще на один сезон

Фото: Официальный сайт ФК «‎Зенит»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил «Спорт-Экспрессу», что пока идея введения налога на легионеров находится в состоянии заморозки, но может быть реализована уже в сезоне 2024/25.

«Наверное, в течение полугода разумно будет комитетам еще раз рассмотреть этот вопрос, понять позицию клубов. Хотя она предсказуема, вряд ли клубы захотят платить», — сказал Митрофанов.

По его словам, исполком РФС обсудит, возможно ли ввести налог в следующем сезоне или идея будет заморожена еще на один сезон.

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил газете, что не считает введение налога правильным, потому что уровень российского футбола упал после отъезда легионеров в предыдущие два года. «Сейчас надо немного подождать, когда молодые российские игроки будут готовы заменить легионеров, играя на их уровне», — отметил Иванов.

В 2015 году исполком РФС утвердил налог на легионеров — от 150 тыс. в ФНЛ до 300 тыс. в РПЛ, позднее сумму уравняли, а в 2016-м выплаты отменили.

В феврале 2022 года «Спорт-Экспресс» сообщал, что за каждую минуту, сыгранную иностранцем, клуб будет платить 5-10 тысяч рублей в зависимости от возраста игрока.