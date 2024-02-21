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В РФС обсудят введение налога на легионеров в следующем сезоне

Митрофанов: РФС обсудит возможность снова ввести налог на легионеров
Генсек РФС признал, что клубы вряд ли поддержат введение налога на иностранцев и идею могут заморозить еще на один сезон
Фото: Официальный сайт ФК «‎Зенит»
Фото: Официальный сайт ФК «‎Зенит»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил «Спорт-Экспрессу», что пока идея введения налога на легионеров находится в состоянии заморозки, но может быть реализована уже в сезоне 2024/25.

«Наверное, в течение полугода разумно будет комитетам еще раз рассмотреть этот вопрос, понять позицию клубов. Хотя она предсказуема, вряд ли клубы захотят платить», — сказал Митрофанов.

По его словам, исполком РФС обсудит, возможно ли ввести налог в следующем сезоне или идея будет заморожена еще на один сезон.

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Президент «Урала» Григорий Иванов заявил газете, что не считает введение налога правильным, потому что уровень российского футбола упал после отъезда легионеров в предыдущие два года. «Сейчас надо немного подождать, когда молодые российские игроки будут готовы заменить легионеров, играя на их уровне», — отметил Иванов.

В 2015 году исполком РФС утвердил налог на легионеров — от 150 тыс. в ФНЛ до 300 тыс. в РПЛ, позднее сумму уравняли, а в 2016-м выплаты отменили.

В феврале 2022 года «Спорт-Экспресс» сообщал, что за каждую минуту, сыгранную иностранцем, клуб будет платить 5-10 тысяч рублей в зависимости от возраста игрока.

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Футбол Российский футбольный союз (РФС)
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