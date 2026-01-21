Юниорские сборные России сыграют под своим флагом на двух турнирах УЕФА
Сборные России с национальным флагом и гимном примут участие в юниорских турнирах развития УЕФА в Сочи и Волгограде, сообщили «РБК Спорт» в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Турнир в Сочи пройдет в марте, в нем сыграют сборные девушек до 16 лет. Соперницы россиянок станут известны в ближайшее время.
В апрельском турнире в Волгограде российские футболисты 2011 года рождения сыграют со сверстниками из Сербии, Ганы и Казахстана.
Турниры развития под эгидой УЕФА проводятся с 2012 года. Соревнования с участием четырех команд, в которых обычно вызываются футболисты и футболистки 15-16 лет, дают игрокам и тренерам возможность получить международный опыт.
