РФС: юниорские сборные сыграют под флагом России на двух турнирах развития УЕФА

Юниорские сборные России сыграют под своим флагом на двух турнирах УЕФА

Турнир среди девушек до 16 лет пройдет в Сочи в марте, среди юношей до 15 лет — в Волгограде

Фото: Александр Любарский / РФС

Сборные России с национальным флагом и гимном примут участие в юниорских турнирах развития УЕФА в Сочи и Волгограде, сообщили «РБК Спорт» в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Турнир в Сочи пройдет в марте, в нем сыграют сборные девушек до 16 лет. Соперницы россиянок станут известны в ближайшее время.

В апрельском турнире в Волгограде российские футболисты 2011 года рождения сыграют со сверстниками из Сербии, Ганы и Казахстана.

Турниры развития под эгидой УЕФА проводятся с 2012 года. Соревнования с участием четырех команд, в которых обычно вызываются футболисты и футболистки 15-16 лет, дают игрокам и тренерам возможность получить международный опыт.