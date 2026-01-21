 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Айнтрахт Франкфурт 1 3 x 3,8 2 2,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Марсель Ливерпуль 1 3,65 x 3,9 2 2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Пафос 1 1,14 x 8,5 2 18 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Мальме Црвена Звезда 1 3,55 x 3,8 2 1,95 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Рома Штутгарт 1 2 x 3,7 2 3,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,25 x 65 2 4,15
Спорт⁠,
0

«Динамо» объявило о переходе бразильского футболиста

«Динамо» объявило о переходе бразильского защитника Рикардо
Контракт с Дэвидом Рикардо рассчитан до 2030 года. Защитник в прошлом году играл за «Ботафого»
Дэвид Рикардо
Дэвид Рикардо (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бразильский центральный защитник Дэвид Рикардо перешел в московское «Динамо», сообщила пресс-служба клуба РПЛ.

23-летний футболист подписал контракт до лета 2030 года с возможностью продления.

Рикардо является воспитанником «Флуминенсе», в прошлом году выступал за «Ботафого», провел 29 матчей и забил один гол.

«Динамо» после 18 туров занимает десятое место в РПЛ. В 19-м туре бело-голубые сыграют с самарскими «Крыльями Советов» 1 марта.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Динамо Москва
Материалы по теме
Бывший футболист «Динамо» нашел себе новый клуб в Уругвае
Спорт
Вадим Евсеев выиграл первый матч во главе махачкалинского «Динамо»
Спорт
Бывший капитан «Спартака» покинул тренерский штаб московского «Динамо»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 17:41
Путин поручил продлить работу детсадов, чтобы не мешать матерям работать Общество, 19:06
Путин поручил Минстрою помочь Камчатке с уборкой снега Общество, 19:05
Axios узнал, когда Трамп и Зеленский встретятся в Давосе Политика, 19:04
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
ЦБ назвал инфляцию в прошлом году рекордно низкой за пять лет Экономика, 18:55
МОК заявил, что хоккейная арена к Олимпиаде в Милане будет готова вовремя Спорт, 18:55
Выступление Трампа на Давосе. Спецэфир телеканала РБК Политика, 18:46
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Почему авторынок России замер в начале 2026-го. ВидеоПодписка на РБК, 18:45 
Юниорские сборные России сыграют под своим флагом на двух турнирах УЕФА Спорт, 18:44
Гладков сообщил о ЧП в Белгороде Политика, 18:44
Трамп заявил, что Россия и Украина близки к мирной «сделке» Политика, 18:41
Шнайдер ответила на критику украинской теннисистки Олейниковой Спорт, 18:40
Трамп в Давосе заявил о работе над регулированием крипторынка Крипто, 18:37
Bloomberg узнал о срыве торговой сделки между США и ЕС Экономика, 18:36