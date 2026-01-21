«Динамо» объявило о переходе бразильского футболиста
Бразильский центральный защитник Дэвид Рикардо перешел в московское «Динамо», сообщила пресс-служба клуба РПЛ.
23-летний футболист подписал контракт до лета 2030 года с возможностью продления.
Рикардо является воспитанником «Флуминенсе», в прошлом году выступал за «Ботафого», провел 29 матчей и забил один гол.
«Динамо» после 18 туров занимает десятое место в РПЛ. В 19-м туре бело-голубые сыграют с самарскими «Крыльями Советов» 1 марта.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика