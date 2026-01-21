«Динамо» объявило о переходе бразильского футболиста

Контракт с Дэвидом Рикардо рассчитан до 2030 года. Защитник в прошлом году играл за «Ботафого»

Дэвид Рикардо (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бразильский центральный защитник Дэвид Рикардо перешел в московское «Динамо», сообщила пресс-служба клуба РПЛ.

23-летний футболист подписал контракт до лета 2030 года с возможностью продления.

Рикардо является воспитанником «Флуминенсе», в прошлом году выступал за «Ботафого», провел 29 матчей и забил один гол.

«Динамо» после 18 туров занимает десятое место в РПЛ. В 19-м туре бело-голубые сыграют с самарскими «Крыльями Советов» 1 марта.