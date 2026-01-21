РФС назвал клубы, чаще всего проходившие допинг-контроль в 2025 году

По 11 футболистов «Локомотива» и «Краснодара» прошли 15 процедур допинг-контроля. Реже всего процедуре подвергался «Оренбург» (одно тестирование)

ФК «Локомотив» (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал допинг-отчет по итогам 2025 года, где сообщается, что игроки «Локомотива» и «Краснодара» чаще всего подвергались проверке на допинг офицерами РУСАДА.

«Среди клубов Мир РПЛ чаще всего проверялись игроки «Краснодара» и «Локомотива»: в каждом клубе по 11 футболистов суммарно прошли 15 процедур допинг-контроля. Аналогичный показатель зафиксирован у «Сочи» — 15 проб у девяти игроков», — написано в отчете.

Отмечается, что реже всего в сезоне контроль проводили у игроков «Оренбурга» (одно тестирование).

Среди игроков наибольшее количество допинг-проб сдали Алексей Батраков («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Иван Сергеев («Динамо» Москва) и Илья Рожков («Рубин») — каждый сдавал пробы по три раза.

Команды РПЛ находятся на зимнем перерыве. На данный момент после 18 туров лидером турнирной таблицы идет «Краснодар» (40 очков). Второе место занимает петербургский «Зенит» (39), третье — московский «Локомотив» (37).

19-й тур пройдет с 27 февраля по 1 марта.