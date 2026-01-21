The Athletic узнал о желании Малкина продлить контракт с «Питтсбургом»

Контракт Малкина истекает в конце сезона, он хочет остаться в «Питтсбурге» еще на год и готов на меньшую зарплату

Евгений Малкин (Фото: Emilee Chinn / Getty Images)

Представители нападающего Евгения Малкина в олимпийскую паузу проведут переговоры с «Питтсбург Пингвинз» по поводу продления контракта, сам россиянин хочет остаться в клубе еще на год, сообщает The Athletic.

39-летний Малкин готов пойти на понижение зарплаты (по нынешнему контракту он зарабатывает в среднем $6,1 млн) и рассчитывает на однолетнее соглашение, он не хочет менять команду.

В «Питтсбурге» не собирались продлевать контракт с Малкиным, но в этом сезоне его игра превзошла ожидания — у него 10 голов и 25 передач в 33 играх, несмотря на пропуски матчей из-за травм.

Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе команды. Его действующий контракт завершится в конце нынешнего сезона.