 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Монако» с Головиным впервые обыграл экс-тренера «Спартака»

«Монако» с Головиным впервые обыграл экс-тренера «Спартака» Унаи Эмери
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал игру Лиги чемпионов на скамейке запасных и вышел на замену на 67-й минуте. Это второй матч Головина после травмы. В первом россиянин провел 10 минут
Фото: Manon Cruz / Reuters
Фото: Manon Cruz / Reuters

Футболисты «Монако» обыграли английскую «Астон Виллу» в домашнем матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0.

До этого встречи у главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери, который ранее работал в ПСЖ и московском «Спартаке», было шесть побед подряд в матчах с «Монако».

Гол забил Уилфрид Синго (8-я минута).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 67-й минуте. Это второй матч Головина после травмы. В первом россиянин провел 10 минут.

«Астон Вилла» с 13 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Монако», у которого тоже 13 очков, расположился на девятой строчке.

В заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов «Монако» 29 января в гостях сыграет с итальянским «Интером», «Астон Вилла» в тот же день примет шотландский «Селтик».

В другом матче тура итальянская «Аталанта» дома разгромила австрийский «Штурм» со счетом 5:0. После этого поражения австрийский клуб потерял шансы на выход в 1/8 финала.

Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, а занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Нетаньяху объявил о начале «масштабной операции по искоренению терроризма»

Отец баскетболиста Тимма назвал его самоубийство подстроенным

Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю

Маск ответил на обвинения из-за похожего на фашистское приветствие жеста

ЦБ опустил официальный курс доллара ниже 100 рублей

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

В Москве перевели постановку на воинский учет в электронный вид

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Тренера клуба МХЛ отстранили за массовую драку

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Футбол Лига Чемпионов ФК Монако Александр Головин Унаи Эмери ФК Спартак Москва
Материалы по теме
Головин рассказал, где планирует завершить карьеру футболиста
Спорт
Головин пропустит матч чемпионата Франции с «Нантом» из-за травмы
Спорт
Клуб Головина продлил контракт с главным тренером
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 103,29 (-1,76) Инвестиции, 21 янв, 18:01 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 99,93 (-2,03) Инвестиции, 21 янв, 18:01
Минобороны сообщило о перехвате девяти дронов в Ростовской областиПолитика, 00:00
«СберИндекс» оценил средние потребительские расходы россиянЭкономика, 00:00
Сирия расторгла инвестиционное соглашение с Россией о порте ТартусПолитика, 21 янв, 23:47
Путин заявил о стабилизирующей роли совместной работы России и КитаяПолитика, 21 янв, 23:33
В Тель-Авиве три человека пострадали при нападении неизвестного с ножомОбщество, 21 янв, 23:07
Число жертв пожара на курорте в Турции выросло до 76Общество, 21 янв, 23:06
«Монако» с Головиным впервые обыграл экс-тренера «Спартака»Спорт, 21 янв, 22:48
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Стефаник пообещала бороться с наличием права вето у России и КНР в ООНПолитика, 21 янв, 22:47
Суд в Бельгии отклонил иск к фон дер Ляйен из-за COVIDПолитика, 21 янв, 22:38
Ростовский губернатор сообщил об отражении воздушной атакиПолитика, 21 янв, 22:25
Оперштаб на Кубани показал кадры работ около кормы танкераОбщество, 21 янв, 22:21
Министр обороны Франции назвал речь Трампа «пинком под зад» ЕвропеПолитика, 21 янв, 22:10
МИД России обещал поддержку Кубе после решения Трампа о санкционных мерахПолитика, 21 янв, 21:59
СКА прервал четырехматчевую серию поражений, обыграв лидера КХЛСпорт, 21 янв, 21:49