«Монако» с Головиным впервые обыграл экс-тренера «Спартака»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал игру Лиги чемпионов на скамейке запасных и вышел на замену на 67-й минуте. Это второй матч Головина после травмы. В первом россиянин провел 10 минут

Фото: Manon Cruz / Reuters

Футболисты «Монако» обыграли английскую «Астон Виллу» в домашнем матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0.

До этого встречи у главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери, который ранее работал в ПСЖ и московском «Спартаке», было шесть побед подряд в матчах с «Монако».

Гол забил Уилфрид Синго (8-я минута).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 67-й минуте. Это второй матч Головина после травмы. В первом россиянин провел 10 минут.

«Астон Вилла» с 13 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Монако», у которого тоже 13 очков, расположился на девятой строчке.

В заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов «Монако» 29 января в гостях сыграет с итальянским «Интером», «Астон Вилла» в тот же день примет шотландский «Селтик».

В другом матче тура итальянская «Аталанта» дома разгромила австрийский «Штурм» со счетом 5:0. После этого поражения австрийский клуб потерял шансы на выход в 1/8 финала.

Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, а занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.