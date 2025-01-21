Украинского пловца-паралимпийца дисквалифицировали за метамфетамин

В пробе Романа Бондаренко, взятой на Паралимпиаде в Париже, нашли следы метамфетамина и амфетамина. Спортсмена дисквалифицировали на три года

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Украинский паралимпийский пловец Роман Бондаренко дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета.

Спортсмен сделал положительную допинг-пробу 2 сентября на Паралимпиаде в Париже. В ней были обнаружены метамфетамин и амфетамин.

Дисквалификация Бондаренко действует с 6 сентября 2024 года до 5 сентября 2027-го.

В Париже Бондаренко занял седьмое место на дистанции 200 м вольным стилем в категории S2 (атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата).