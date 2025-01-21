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Форвард сборной Латвии дебютирует в НХЛ в 29 лет

Форвард сборной Латвии Родриго Аболс дебютирует в НХЛ в 29 лет
Родриго Аболс сыграет в составе «Филадельфии» в матче против «Детройта»
Родриго Аболс
Родриго Аболс (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Латвийский хоккеист «Филадельфия Флайерз» Родриго Аболс проведет дебютный матч в НХЛ против «Детройт Ред Уингз». Об этом сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.

29-летний форвард сборной Латвии в нынешнем сезоне вернулся в Северную Америку, подписав контракт с «Флайерз». В фарм-клубе он провел 34 матча и набрал 19 (9+10) очков.

«Филадельфия» проведет домашнюю встречу с «Детройтом» в ночь на 22 января.

Аболс провел два сезона в канадских юниорских лигах, «Ванкувер Кэнакс» задрафтовал его в 2016 году под общим 184-м номером в седьмом раунде. В 2019-м он подписал контракт с «Флорида Пантерз», отыграл сезон в фарм-клубе, но пробиться в основу не сумел и вернулся в Европу.

Аболс также выступал за рижское «Динамо», шведские «Эребру» и «Рёгле»,

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Хоккей НХЛ Филадельфия Флайерз
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