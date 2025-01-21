Форвард сборной Латвии дебютирует в НХЛ в 29 лет
Латвийский хоккеист «Филадельфия Флайерз» Родриго Аболс проведет дебютный матч в НХЛ против «Детройт Ред Уингз». Об этом сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.
29-летний форвард сборной Латвии в нынешнем сезоне вернулся в Северную Америку, подписав контракт с «Флайерз». В фарм-клубе он провел 34 матча и набрал 19 (9+10) очков.
«Филадельфия» проведет домашнюю встречу с «Детройтом» в ночь на 22 января.
Аболс провел два сезона в канадских юниорских лигах, «Ванкувер Кэнакс» задрафтовал его в 2016 году под общим 184-м номером в седьмом раунде. В 2019-м он подписал контракт с «Флорида Пантерз», отыграл сезон в фарм-клубе, но пробиться в основу не сумел и вернулся в Европу.
Аболс также выступал за рижское «Динамо», шведские «Эребру» и «Рёгле»,
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Нетаньяху объявил о начале «масштабной операции по искоренению терроризма»
Отец баскетболиста Тимма назвал его самоубийство подстроенным
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю
Маск ответил на обвинения из-за похожего на фашистское приветствие жеста
ЦБ опустил официальный курс доллара ниже 100 рублей
Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений
В Москве перевели постановку на воинский учет в электронный вид
Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду
Названы самые востребованные автомобили с пробегом
Тренера клуба МХЛ отстранили за массовую драку
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов