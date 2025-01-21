В иранском «Персеполисе» рассказали об интересе к Черчесову
Чемпиону Ирана «Персеполису» интересен российский тренер Станислав Черчесов, который сейчас возглавляет сборную Казахстана, но предложений ему не делали. Об этом Sport24 сообщили в пресс-службе иранского клуба.
«Интерес к этому специалисту был, но с официальным предложением наш клуб не обращался», — сообщили в «Персеполисе».
Ранее 21 января Legalbet сообщил, что «Персеполис» хочет заполучить Черчесова и готов перебить нынешнюю зарплату тренера.
Сборная Казахстана под руководством Черчесова взяла только одно очко в шести матчах (не забив ни разу и пропустив 15 голов) и досрочно вылетела в третий дивизион Лиги наций УЕФА.
В отборе на ЧМ-2026 Казахстан попал в группу J с командами Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна.
Черчесов в 2016–2021 годах возглавлял сборную России. На клубном уровне тренер работал в московских «Спартаке» и «Динамо», «Тереке», «Амкаре», польской «Легии», венгерском «Ференцвароше» и других командах.
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