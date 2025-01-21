НХЛ дисквалифицировала Макдэвида на три матча за грубость
Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид дисквалифицирован на три матча за удар клюшкой в голову соперника. Об этом сообщается на сайте НХЛ.
Инцидент произошел 19 января во время матча регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс» (3:2). Форвард «Кэнакс» Конор Гарланд удерживал Макдэвида на льду, не позволяя тому подняться. Когда хоккеисту это все-таки удалось, то он ударил соперника клюшкой. Все это привело к потасовке, по итогам которой Макдэвид получил матч-штраф.
Из-за дисквалификации Макдэвид лишится $195 тыс. зарплаты, которые будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.
Макдэвид, один из лучших игроков НХЛ, в нынешнем сезоне набрал 65 (20+45) очков в 43 матчах. Он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров.
В 2019 году Макдэвида дисквалифицировали на два матча за грубый силовой прием против защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Ника Ледди.
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