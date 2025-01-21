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НХЛ дисквалифицировала Макдэвида на три матча за грубость

Лидер «Эдмонтон Ойлерз» наказан за удар соперника клюшкой в голову. Канадец лишится $195 тыс. зарплаты, которые будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ
Коннор Макдэвид
Коннор Макдэвид (Фото: Derek Cain / Getty Images)

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид дисквалифицирован на три матча за удар клюшкой в голову соперника. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Инцидент произошел 19 января во время матча регулярного чемпионата против «Ванкувер Кэнакс» (3:2). Форвард «Кэнакс» Конор Гарланд удерживал Макдэвида на льду, не позволяя тому подняться. Когда хоккеисту это все-таки удалось, то он ударил соперника клюшкой. Все это привело к потасовке, по итогам которой Макдэвид получил матч-штраф.

Из-за дисквалификации Макдэвид лишится $195 тыс. зарплаты, которые будут направлены в фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

Макдэвид, один из лучших игроков НХЛ, в нынешнем сезоне набрал 65 (20+45) очков в 43 матчах. Он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров.

В 2019 году Макдэвида дисквалифицировали на два матча за грубый силовой прием против защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Ника Ледди.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Эдмонтон Ойлерз Коннор Макдэвид
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