Хоккеисты СКА и «Спартака» подрались после финальной сирены в матче КХЛ
Хоккеисты петербургского СКА и московского «Спартака» подрались после завершения матча регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака».
Форвард СКА Марат Хайруллин бросил после финальной сирены — игрокам «Спартака» это не понравилось, что привело к массовой потасовке.
В итоге драку устроили нападающий СКА Валентин Зыков и форвард «Спартака» Герман Рубцов.
