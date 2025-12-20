 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Наполи Болонья 1 2,12 x 3,25 2 3,95 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Кристал Пэлас 1 1,6 x 4 2 5,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,1 x 3,8 2 3,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0

Хоккеисты СКА и «Спартака» подрались после финальной сирены в матче КХЛ

Хоккеисты петербургского СКА и московского «Спартака» подрались после завершения матча регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака».

Форвард СКА Марат Хайруллин бросил после финальной сирены — игрокам «Спартака» это не понравилось, что привело к массовой потасовке.

В итоге драку устроили нападающий СКА Валентин Зыков и форвард «Спартака» Герман Рубцов.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК СКА Санкт-Петербург

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
«Спартак» прервал серию поражений и второй раз в сезоне КХЛ обыграл СКА
Спорт
«Ак Барс» 4-й раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев» в «зеленом дерби» КХЛ
Спорт
КХЛ дисквалифицировала игрока «Нефтехимика» за удар судье в лицо
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
МВД назвало причину гибели 12-летнего подростка в подмосковной Сходне Общество, 21:53
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
«Фокус смещается на Восток»: Россия и международный рынок в 2025 году Радио, 21:30
Оптимизация в HoReCa: как сэкономить на обслуживании техники Отрасли, 21:28
The Guardian рассказала, как погранслужба США давит на детей-нелегалов Политика, 21:25
Что такое высокотехнологичная медпомощь и как она устроена в России Город, 21:24
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Овечкин вошел в топ-20 игроков в истории по числу матчей в НХЛ Спорт, 21:20
Песков рассказал об отсутствии выходных у Путина в новогодние праздники Общество, 21:17
Дмитриев прибыл в Майами Политика, 21:09
Blue Origin провела суборбитальный туристический полет. Видео Общество, 21:08
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Фигуристка Аделия Петросян третий год подряд выиграла чемпионат России Спорт, 21:02
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $700 млрд Бизнес, 20:52