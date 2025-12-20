Хоккеисты СКА и «Спартака» подрались после финальной сирены в матче КХЛ

Хоккеисты петербургского СКА и московского «Спартака» подрались после завершения матча регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака».

Форвард СКА Марат Хайруллин бросил после финальной сирены — игрокам «Спартака» это не понравилось, что привело к массовой потасовке.

В итоге драку устроили нападающий СКА Валентин Зыков и форвард «Спартака» Герман Рубцов.