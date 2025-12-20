«Челси» отыгрался с 0:2 и вырвал ничью в матче АПЛ с «Ньюкаслом»

На дубль Ника Вольтемаде «Челси» ответил голами Риса Джеймса и Жоао Педро

Игроки «Челси» (Фото: George Wood / Getty Images)

Футболисты «Челси» сыграли вничью с «Ньюкаслом» со счетом 2:2 в гостевом матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе хозяев дубль сделал Ник Вольтемаде (4-я и 20-я минуты), у гостей отличились Рис Джеймс (49) и Жоао Педро (66).

«Челси» набрал 29 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 23 очками расположился на 11-й строчке.

В следующем туре «Челси» 27 декабря примет «Астон Виллу», «Ньюкасл» днем ранее в гостях сыграет с «Манчестер Юнайтед».