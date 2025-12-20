«Челси» отыгрался с 0:2 и вырвал ничью в матче АПЛ с «Ньюкаслом»
Футболисты «Челси» сыграли вничью с «Ньюкаслом» со счетом 2:2 в гостевом матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В составе хозяев дубль сделал Ник Вольтемаде (4-я и 20-я минуты), у гостей отличились Рис Джеймс (49) и Жоао Педро (66).
«Челси» набрал 29 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 23 очками расположился на 11-й строчке.
В следующем туре «Челси» 27 декабря примет «Астон Виллу», «Ньюкасл» днем ранее в гостях сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear