«Ак Барс» 4-й раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев» в «зеленом дерби» КХЛ
Казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победитлей шайбы забросили Степан Фальковский (11-я минута) и Александр Барабанов (56). У проигравших отличился Владислав Ефремов (60).
Ранее в этом сезоне «Салават Юлаев» трижды проиграл «Ак Барсу» при одной победе (1:3, 1:4, 4:1, 3:6).
«Ак Барс» набрал 52 очка в 39 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 33 очками в 37 встречах расположился на девятой строчке.
В следующем матче «Ак Барс» 27 декабря примет челябинский «Трактор», «Салават Юлаев» 23 декабря дома сыграет с хабаровским «Амуром».
Противостояние двух команд считается одним из самых принципиальных в КХЛ, а «зеленым дерби» его назвали из-за цвета формы обоих клубов.
