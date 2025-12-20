 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вест Хэм 1 1,21 x 6,9 2 11,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Ливерпуль 1 3,55 x 3,7 2 2,1 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Арсенал 1 6 x 3,9 2 1,59 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Севилья 1 1,21 x 7,9 2 12,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Рома 1 2,08 x 3 2 4,1 Футбол Италия. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Наполи Болонья 1 2,1 x 3,35 2 3,95 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Кристал Пэлас 1 1,6 x 4 2 5,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,1 x 3,8 2 3,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0

«Ак Барс» 4-й раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев» в «зеленом дерби» КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1
Фото: телеграм-канал ХК «Ак Барс»
Фото: телеграм-канал ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победитлей шайбы забросили Степан Фальковский (11-я минута) и Александр Барабанов (56). У проигравших отличился Владислав Ефремов (60).

Ранее в этом сезоне «Салават Юлаев» трижды проиграл «Ак Барсу» при одной победе (1:3, 1:4, 4:1, 3:6).

«Ак Барс» набрал 52 очка в 39 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 33 очками в 37 встречах расположился на девятой строчке.

В следующем матче «Ак Барс» 27 декабря примет челябинский «Трактор», «Салават Юлаев» 23 декабря дома сыграет с хабаровским «Амуром».

Противостояние двух команд считается одним из самых принципиальных в КХЛ, а «зеленым дерби» его назвали из-за цвета формы обоих клубов.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев ХК Ак Барс

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
КХЛ дисквалифицировала игрока «Нефтехимика» за удар судье в лицо
Спорт
Арбитр КХЛ извинился перед тренером «Локомотива» за оскорбления
Спорт
Форвард «Нефтехимика» ударил судью в лицо во время матча КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Reuters раскрыл доклады разведки США о намерениях Путина по Украине Политика, 17:01
Как развитие ИИ формирует новые требования к контакт-центрам Отрасли, 16:51
«Ак Барс» 4-й раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев» в «зеленом дерби» КХЛ Спорт, 16:50
Как сократить бюджет на командировки Отрасли, 16:47
Зеленский рассказал об идее США по общим переговорам с Россией и Европой Политика, 16:40
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Винные туры: какую машину выбрать для путешествия Вино, 16:23
Дзюба выразил готовность вернуться в сборную России Спорт, 16:23
В Турции упал третий за неделю беспилотник Политика, 16:20
Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях Политика, 16:17
Как партнерский маркетинг стал инструментом для привлечения кадров Отрасли, 16:13
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Как регионы регулируют свои бюджеты Отрасли, 15:59