Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт
0

Финалист Кубка Гагарина обменял в «Динамо» одного из лучших бомбардиров

«Трактор» обменял Дер-Аргучинцева в московское «Динамо» на Джиошвили
Форвард Семен Дер-Аргучинцев обменян из «Трактора» в московское «Динамо» на нападающего Максима Джиошвили
Семен&nbsp;Дер-Аргучинцев
Семен Дер-Аргучинцев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Трактор» обменял в московское «Динамо» форварда Семена Дер-Аргучинцева. Об этом сообщается на сайте челябинского клуба КХЛ.

Взамен «Трактор» получил нападающего Максима Джиошвили.

Дер-Аргучинцев выступал за «Трактор» с сезона 2023/24, завоевав бронзовую и серебряную медали чемпионата КХЛ. В текущем чемпионате 25-летний форвард в 32 матчах набрал 22 (1+21) очка. Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров команды.

29-летний Джиошвили в прошлом сезоне завоевал бронзовые медали с «Динамо», отметившись в розыгрыше Кубка Гагарина 9 (5+4) очками в 17 встречах и побив личный рекорд по набранным очкам за сезон (16 голов и 17 передач). В нынешнем сезоне нападающий набрал 9 (3+6) очков в 36 встречах.

«Оба хоккеиста прошли свой пик в нынешних клубах и нуждаются в смене обстановки, поэтому для каждой стороны трансфер пойдет на пользу», — сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Трактор» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 35 очков в 37 матчах. «Динамо» с 48 очками в 36 встречах расположилось на четвертом месте на Западе.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Трактор ХК Динамо Москва

