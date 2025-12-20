Финалист Кубка Гагарина обменял в «Динамо» одного из лучших бомбардиров
«Трактор» обменял в московское «Динамо» форварда Семена Дер-Аргучинцева. Об этом сообщается на сайте челябинского клуба КХЛ.
Взамен «Трактор» получил нападающего Максима Джиошвили.
Дер-Аргучинцев выступал за «Трактор» с сезона 2023/24, завоевав бронзовую и серебряную медали чемпионата КХЛ. В текущем чемпионате 25-летний форвард в 32 матчах набрал 22 (1+21) очка. Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров команды.
29-летний Джиошвили в прошлом сезоне завоевал бронзовые медали с «Динамо», отметившись в розыгрыше Кубка Гагарина 9 (5+4) очками в 17 встречах и побив личный рекорд по набранным очкам за сезон (16 голов и 17 передач). В нынешнем сезоне нападающий набрал 9 (3+6) очков в 36 встречах.
«Оба хоккеиста прошли свой пик в нынешних клубах и нуждаются в смене обстановки, поэтому для каждой стороны трансфер пойдет на пользу», — сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Трактор» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 35 очков в 37 матчах. «Динамо» с 48 очками в 36 встречах расположилось на четвертом месте на Западе.
