ФИФА запретила клубу Роналду регистрировать новых футболистов
ФИФА запретила саудовскому клубу «Ан-Наср» регистрировать новых футболистов. Об этом сообщается на сайте организации.
Началом запрета регистрации игроков указано 19 декабря 2025 года. Запрет будет продолжаться «до отмены».
Причина введения таких санкций не уточняется.
Al-Riyadiyah пишет, что «Ан-Наср» не выполнил один из платежей в размере €9 млн за переход испанского защитника Эмерика Лапорта из английского «Манчестер Сити».
Лапорт играл за «Ан-Наср» с 2023 по 2025 год, с сентября он выступает за испанский «Атлетик».
Лидером «Ан-Насра» является пятикратный обладатель «Золотого мяча», португальский нападающий Криштиану Роналду. Команда сейчас лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 27 очков в девяти турах.
