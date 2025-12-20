ФИФА запретила клубу Роналду регистрировать новых футболистов

«Ан-Наср» должен €9 млн «Манчестер Сити» за переход Эмерика Лапорта

Криштиану Роналду (Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images)

ФИФА запретила саудовскому клубу «Ан-Наср» регистрировать новых футболистов. Об этом сообщается на сайте организации.

Началом запрета регистрации игроков указано 19 декабря 2025 года. Запрет будет продолжаться «до отмены».

Причина введения таких санкций не уточняется.

Al-Riyadiyah пишет, что «Ан-Наср» не выполнил один из платежей в размере €9 млн за переход испанского защитника Эмерика Лапорта из английского «Манчестер Сити».

Лапорт играл за «Ан-Наср» с 2023 по 2025 год, с сентября он выступает за испанский «Атлетик».

Лидером «Ан-Насра» является пятикратный обладатель «Золотого мяча», португальский нападающий Криштиану Роналду. Команда сейчас лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 27 очков в девяти турах.