Большунов остался без наград в спринте на этапе Кубка России в Ижевске

Тройку призеров составили Александр Терентьев, Константин Тиунов и Сергей Ардашев

Александр Терентьев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Александр Терентьев стал победителем личного спринта классическим стилем на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Ижевске.

В финале двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022 показал результат 3 минуты 18,74 секунды.

Второе место занял Константин Тиунов (отставание 1,04 секунды), третьим стал Сергей Ардашев (+1,17).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал только четвертым (+3,74).

Большунов в нынешнем сезоне пока не выиграл ни одной гонки в Кубке России.

В женском спринте победу одержала Наталья Крамаренко (3.48,62), опередившая Анастасию Фалееву (+0,64) и Алену Баранову (+1,08).