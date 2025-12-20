Российский призер ЧМ по вольной борьбе сменил спортивное гражданство

Шамиль Мамедов, бронзовый призер ЧМ-2023 и двукратный чемпион России, со следующего сезона будет выступать за Болгарию

Шамиль Мамедов (Фото: EPA / ТАСС)

Бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе Шамиль Мамедов сменил российское спортивное гражданство и теперь будет выступать за Болгарию. Об этом 24-летний спортсмен сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Со следующего сезона я буду представлять сборную Болгарии. Большое спасибо за доверие и возможность выступать и бороться за Болгарию — буду делать все, чтобы оправдать ожидания», — написал Мамедов.

Также спортсмен поблагодарил Федерацию спортивной борьбы России (ФСБР), тренерский штаб, а также всех спортсменов, с которыми работал.

Глава ФСБР Михаил Мамиашвили отметил, что Мамедов «категорически настаивал» на переходе в Болгарию. «Эти переходы есть и будут. Здесь важны интересы национальной команды и мотивация. Мамедов — способный борец, отбирался в команду в прошлом олимпийском цикле», — сказал Мамиашвили ТАСС.

Мамедов является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года в весовой категории до 65 кг и двукратным чемпионом России.