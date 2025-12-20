Владельцы «Ливерпуля» продали контрольный пакет акций клуба Малкина
Компания Hoffmann Family of Companies приобрела контрольный пакет акций «Питтсбург Пингвинз», сообщается на сайте клуба НХЛ.
Hoffmann Family of Companies — это семейная частная инвестиционная компания. Она была основана в 2015 году и возглавляется миллиардером Дэвидом Хоффманом (Forbes оценивает его состояние в $2 млрд). Компания владеет хоккейным клубом «Флорида Эверблейдс» из ECHL (третий уровень профессиональных лиг в США после НХЛ и АХЛ).
ESPN сообщал, что сумма сделки по продаже «Питтсбурга» оценивается в $1,7–1,8 млрд.
Компания Fenway Sports Group (FSG), которая приобрела контрольный пакет акций «Питтсбурга» в 2021 году, на некоторое время останется миноритарным акционером в рамках поэтапного перехода управления клуба к новому владельцу.
FSG, владеющая в том числе бейсбольной командой «Бостон Ред Сокс» и английским футбольным клубом «Ливерпуль», в 2021 году приобрела контрольный пакет акций «Питтсбурга» за $900 млн у легенды «Пингвинз» Марио Лемье и бизнесмена Рона Беркла.
В «Питтсбурге» сейчас выступает российский форвард Евгений Малкин.
