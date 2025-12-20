 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вест Хэм 1 1,22 x 6,8 2 11,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Ливерпуль 1 3,5 x 3,8 2 2,09 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Челси 1 2,7 x 3,45 2 2,55 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Арсенал 1 6 x 3,9 2 1,59 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Севилья 1 1,22 x 7,6 2 12 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Рома 1 2,07 x 3 2 4,2 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0

Владельцы «Ливерпуля» продали контрольный пакет акций клуба Малкина

Новым владельцем клуба НХЛ «Питтсбург» стала компания Hoffmann Family of Companies
Фото: Mike Carlson / Getty Images
Фото: Mike Carlson / Getty Images

Компания Hoffmann Family of Companies приобрела контрольный пакет акций «Питтсбург Пингвинз», сообщается на сайте клуба НХЛ.

Hoffmann Family of Companies — это семейная частная инвестиционная компания. Она была основана в 2015 году и возглавляется миллиардером Дэвидом Хоффманом (Forbes оценивает его состояние в $2 млрд). Компания владеет хоккейным клубом «Флорида Эверблейдс» из ECHL (третий уровень профессиональных лиг в США после НХЛ и АХЛ).

ESPN сообщал, что сумма сделки по продаже «Питтсбурга» оценивается в $1,7–1,8 млрд.

Компания Fenway Sports Group (FSG), которая приобрела контрольный пакет акций «Питтсбурга» в 2021 году, на некоторое время останется миноритарным акционером в рамках поэтапного перехода управления клуба к новому владельцу.

FSG, владеющая в том числе бейсбольной командой «Бостон Ред Сокс» и английским футбольным клубом «Ливерпуль», в 2021 году приобрела контрольный пакет акций «Питтсбурга» за $900 млн у легенды «Пингвинз» Марио Лемье и бизнесмена Рона Беркла.

В «Питтсбурге» сейчас выступает российский форвард Евгений Малкин.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин ФК Ливерпуль
Евгений Малкин фото
Евгений Малкин
хоккеист
31 июля 1986 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Немец набрал 1000 очков в НХЛ быстрее Овечкина и Малкина
Спорт
Клуб Малкина установил уникальное достижение в НХЛ
Спорт
Малкин выбыл на несколько недель из-за травмы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Как обустроено пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 14:09
Польский президент подарил Зеленскому двухтомник о Волынской резне Политика, 14:08
В Госдуме допустили снижение ставки до 9% к концу 2026 года Экономика, 14:00
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Зачем бизнесу страховка от цифровых рисков 13:54
РФС ответил на вопрос, перепишут ли на Кержакова гол в матче с Германией Спорт, 13:48
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
WSJ рассказала о перестройке заводов Германии на оборонку Экономика, 13:46
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Как малому бизнесу подготовиться к налоговой реформе Отрасли, 13:35
Какие платформы на основе ИИ помогают инвесторам находить стратегии Инвестиции, 13:30
Как импортозамещение влияет на облачную стратегию финансового сектора Отрасли, 13:29
Российский призер ЧМ по вольной борьбе сменил спортивное гражданство Спорт, 13:25